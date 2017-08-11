Один из ранних инвесторов и крупнейших акционеров Uber инвесткомпания Benchmark Capital подала в суд на основателя компании Тревиса Каланика. Benchmark Capital обвиняет Каланика в том, что он в собственных интересах пытается подчинить себе совет директоров, чтобы «заполнить его лояльными ему людьми и в итоге расчистить себе путь для возвращения в компанию в качестве CEO». Также Benchmark Capital вспоминает старые грехи Каланика, скандал с проявлениями сексизма со стороны менеджмента компании и обвинения в краже данных у конкурентов при приобретении стартапа Otto.

На время разбирательства Benchmark просит суд наложить предварительный запрет на постоянное участие Каланика в заседаниях совета. Представитель Каланика назвал обвинения «незаслуженными и полными лжи», а также сказал, что действия Benchmark Capital направлены на ущемление прав Каланика как основателя и акционера компании. По его словам, Каланик намерен продолжить свою работу в совете в интересах компании, ее акционеров и сотрудников.

По данным издания Recode члены СД, которые пока не вовлечены в судебные разбирательства друг с другом, в том числе независимый директор Аарианна Хаффингтон, намерены в ближайшее время собраться и выработать новую стратегию поведения в создавшейся ситуации. В частности им надо решить, как искать нового CEO во время судебной войны двух крупнейших акционеров — у Benchmark Capital около 13% акций Uber, Каланика — 10%.