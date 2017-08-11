Создатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов посетил Лефортовскую прокуратуру Москвы — источник «Ведомостей» в прокурорской среде рассказал, что Акимова для получения разъяснений вызвали. LavkaLavka получила предупреждение за прием биткоинов в качестве средства платежа: «На территории России возможен прием только рублей, а денежные суррогаты запрещены», — пересказал Акимов. LavkaLavka продаёт за биткоины через прокладку-конвертацию в рубли:

LavkaLavka не принимает биткоины за товар напрямую. По словам Акимова, покупатель переводит биткоины на электронный кошелек LavkaLavka, которая на эту же сумму вносит рубли за покупателя в кассу и пробивает чеки. Курс биткоина LavkaLavka проверяет на blockchain.info. «Мы платим все налоги с этой продажи. У нас нет нарушений с юридической точки зрения» […] Во время проверки прокуратуры компания уточнила, может ли она продолжать использовать эту схему, на что получила положительный ответ, заметил Акимов.

Ранее в августе выяснилось, что новосибирский паб-магазин Bootleggers Craft Pub & Shop перестал принимать платежи в криптовалюте. Как и в Москве с заведением связалась прокуратура. Соучредитель паба Александр Русанов рассказал: «К нам поступила настоятельная просьба прокурора явиться на беседу в прокуратуру. Пабу было вынесено письменное предостережение о ненарушении закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма». Паб принимал платежи через специальное приложение для смартфона и тоже умел конвертировать их в рубли.