Глава Google Сундар Пичаи отменил собрание сотрудников, на котором планировалось обсудить письмо, написанное инженером компании Джеймсом Деймором из-за опасений, что содержание встречи может «утечь» в интернет и стать причиной новых нападок на сотрудников компании.

Гуглоиды пишут, что они волнуются за свою безопасность и боятся, что их взгляды могут быть преданы огласке, если они будут задавать вопросы в Таун-холле (зале для общих собраний сотрудников Google — «Роем!»). Я понимаю их беспокойство, поэтому мы остановимся и подумаем над тем, чтобы организовать лучшие условия для нашего разговора, — заявил Пичаи.

На прошлой неделе в интернет попала информация о разосланном по внутренней сети компании письме одного из сотрудников. В документе приводится считающаяся относительно доказанной информация о наличии определенных различий в эмоциональной сфере и организации мышления у мужчин и женщин. Автор документа пишет, что эти различия не могут быть причиной для какой-либо дискриминации, но полностью отрицать их тоже не следует.

Джеймс Деймор утверждает, что его уволили из Google из-за «гендерных стереотипов»