Во втором квартале 2018 года (начинается по календарю компании с 1 февраля 2017 года) чистая прибыль Nvidia выросла более чем вдвое и достигла $583 млн. Комментируя финансовые результаты, руководство компании отметило в том числе высокое влияние спроса на видеокарты, которые используются для майнинга криптовалют. «Криптовалюта и блокчейн стали неотъемлемой частью нашей выручки. Потребность рынка в них будет расти», — сказал генеральный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь.