Венчурные фонды Leta Capital и Altair Capital продали израильский стартап Unomy международной компании WeWork, которая сдает рабочие места в офисных помещениях. Altair Capital — российский инвестфонд, часть капитала которого проинвестировано компанией Millhouse, управляющий активами Романа Абрамовича. Unomy разработала ИТ-решение для автоматизации продаж и маркетинга. WeWork ранее использовала это решение как клиент.