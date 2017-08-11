Роскомнадзор внес Snap Inc., материнскую компанию Snapchat, в реестр организаторов распространения информации вчера, о чём ведомство сообщило на своём сайте. «Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — написали в ведомстве. И отметили, что в реестре уже 89 организаций.

По закону, сервисы в реестре ОРИ должны хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи и обработки информации в течение шести месяцев. Эту информацию они должны предоставлять по запросу госорганам, например ФСБ. С 1 июля 2018 года вступят в силу статьи «закона Яровой», по которым срок хранения информации о фактах коммуникаций увеличится до года, а также хранить до шести месяцев аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другой контент. Кроме того, компании должны сдавать в ФСБ ключи, необходимые для декодирования сообщений. Компании, которые не выполняют эти требования, могут быть заблокированы в России. По запросу РБК Mediascope подсчитал, что блокировка Snapchat может затронуть до 412 700 пользователей — столько человек воспользовалось приложением в июне хотя бы раз.

Сегодня Snap сообщил РБК, что ничего не знал о реестре. Компания лишь предоставила ведомству «базовую информацию», но не знала, для чего она будет использована. «Мы предоставили очень базовую контактную информацию, но не для того, чтобы нас зарегистрировали, мы не знали, как они собирались ее использовать», — пояснил представитель Snap.

Американская компания отметила, что её внесли в одностороннем порядке. Впрочем, как известно по недавнему скандалу с Telegram, когда надо Роскомнадзор может сам внести компанию в реестр.