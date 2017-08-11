Минкомсвязи разработало проект требований, которые будут предъявляться к владельцам интернет-ресурсов, внесенных в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), то есть в том числе ко всем мессенджерам и социальным сетям, работающим на территории России.

В рамках «закона Яровой», который вступит в силу с 1 июля 2018 года ОРИ будут обязаны в течение шести месяцев хранить все данные, которыми обмениваются пользователи, включая звонки и сообщения. Помимо этого, они должны хранить и передавать в случае необходимости в правоохранительные органы данные о самих пользователях сервиса, в том числе используемые ими «ники», паспортные данные и т. д. Помимо информации, которую органы правопорядка и так могли получить у оператора связи, который должен требовать паспорт при подключении нового абонента, Минкомсвязь предлагает собирать и другие данные.

В том числе проект требований содержит предложение хранить, к примеру, список указанных пользователем родственников и данные об иностранных языках, которыми он владеет, информацию о совершенных пользователем платежах, его местоположении в тот или иной момент времени и даже данные об учётных записях в других сервисах.

Документ находится в стадии публичного обсуждения и его финальная версия теоретически может быть изменена с учетом пожеланий участников рынка и пользователей.