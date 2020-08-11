7 августа Мещанский районнный суд рассмотрел дело об административном правонарушении против ООО «Вили» и постановил приостановить его деятельность на 90 суток. В Wheely отказались представить Дептрансу данные о перемещениях автомобилей в режиме реального времени, которые те требовали в рамках борьбы с коронавирусом.

Основатель Wheely Антон Чиркунов заявил, что Wheely не такси и регулируется Ространснадзором, а не Дептрансом. Кроме того,

Данные, которые запрашивает Дептранс, могут быть использованы для отслеживания передвижения пассажира вплоть до двери здания, где завершилась поездка. То, что пользователя легко идентифицировать по якобы анонимным данным геолокации, было доказано уже не раз и не два, а многократно.

Что касается анализа трафика, то данные, которые они получат от нас, практически не добавят ничего нового.

ЕРНИС не способен принимать зашифрованные данные геолокации. Таким образом, передвижения пассажиров сможет отслеживать не только Дептранс, но и другие «слушатели».

Эксперт IRU (международный союз автотранспорта) по законодательству о такси и перевозкам по заказу Станислав Швагерус предположил, что Wheely специально попала в эту ситуацию, чтобы «уйти от долгов инвесторам». Он нашел в законодательстве подтверждения того, что Дептранс имел право требовать предоставления запрошенной информации. Чиркунов ответил ему в Facebook, что «у Wheely нет долгов».

В решении суда говорится, что адвокаты Wheely апеллировали к факту отмены приказа о порядке передачи данных в ЕГАИС из-за снятия ковидных ограничений. Отменен он был раньше, чем для Wheely наступал крайний срок его исполнения.

Суд этот аргумент не принял. Он отметил, что вместо утратившего силу 16 июня законодательства вступило в силу новое, где содержатся те же требования по подаче информации в ЕГАИС (кроме цифровых пропусков пассажиров).

Адвокаты также указали, что «основным видом деятельности Общества является деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий»,