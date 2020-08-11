Глава Роскомнадзора Андрей Липов встретился с Владимиром Путиным и обсудил проблемы контроля за обработкой персональных данных в России. Он пожаловался, что у ведомства пока есть только «документальный» контроль -- оно может проверить принятые в компании правила обработки данных на соответствие законодательству, но не видит, исполняются ли эти правила.

Может быть, здесь стоило бы подумать нам вместе с законодателями о том, чтобы получить право инструментального контроля. То есть чтобы мы могли развить некую технологическую экспертизу, чтобы проверять, если у нас возникают сомнения, насколько эти данные правомерно обрабатываются, потому что у нас должна и цель соответствовать тому, как обрабатываются данные, и срок, и ещё ряд факторов.

Биометрические данные он назвал более чувствительными, так как в отличие от имени, фамилии и других данных их невозможно поменять. Интересно, что Липов как факт упоминает, что «радужная оболочка глаза говорит обо всех болезнях человека». Множество исследований не обнаружили научных основани у иридодиагностики, радужка формируется в процессе внутриутробного развития и не меняется всю жизнь (обратное сильно помешало бы биометрической идентификации по глазам). По ней можно обнаружить травмы глаза и признаки некоторых генетических нарушений.

Кроме того, Липов считает неправильным то, что попавшая в интернет информация считается общедоступной, и сведения какого-то известного человека о «его отдыхе» невозможно оттуда удалить.

Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моём отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить.

«Точность поиска противоправной информации» в Роскомнадзоре планируют повысить до 85%, задействовав нейросеть и уменьшив долю ручного труда.