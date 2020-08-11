Павел Дуров рассказал в Твиттере, что Telegram «включил антицензурные инструменты в Белоруссии», но с доступом к мессенджеру все ещё могут быть проблемы -- «интернет в стране периодически отключается полностью».
В белорусских телеграм-каналах за последние дни произошёл рост аудитории в 2−3 раза. В стране не работает WhatsApp, Facebook и Instagram, а в Тик-Токе «лента рекомендаций забита тэгом #забатьку», передают пользователи.
Одно из крупнейших местных интернет-СМИ Tut.by «столкнулось с ограничениями пропускной способности за пределами нашего оборудования», на следующий день «канал урезали еще в два раза», в результате Telegram превратился для них в основную площадку, аудитория за неделю выросла с 50 тыс до 164 тыс подписчиков. При этом охват одного поста у самых популярных каналов составляет 100−300 тысяч человек.
Массовые проблемы с интернетом возникли у белорусов 9 июля, в день выборов президента, и продолжаются до сих пор. Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают из-за границы: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы». Опрошенные «Медузой» эксперты, напротив, подозревают отключение связи со стороны властей.
Добавить 18 комментариев
Очередной пример, как технологии могут играть на руку разным политическим силам, в зависимости от поставленных целей. Канал в Telegram Nexta вместо освещения событий превратился в рупор и подстрекательство к насильственным действиям против представителей власти (не защитник, но и не сторонник экстремизма). Администрация сервиса за это не банила и не замораживала посты. Никто не понёс ответственности за свои слова.
Вывод: рано или поздно нас всех обяжут входить по паспорту и некому ID, помимо привязки номера телефона, чтобы персонифицировать ответственность.
Маск и Безос со своими многотысячными спутниковыми группировками будут только рады наплыву клиентов от попытки властей какой-либо банановой республики заставить своих граждан в нет по ID ходить.
Блокировать контент в условном телеграмме глупо, так как врагов надо держать ближе чем друзей, иначе убегут куда-то, ищи их свищи, а так хоть слушать можно.
Качество жизни объективно растет по всей планете, а значит, растет малодушие, снижается желание сделать что-то, за что может прилететь больно. Значение словестного подстрекания в сети кратно падает с годами, параллельно вырабатывается иммунитет к любым громким словам.
Взять того же Навального, любой его фильм заставил бы выйти в условном доперестроечном СССР-е миллионы на улицы, а сейчас что?
Если элита хочет удержать власть, ей нужно заниматься лишь экономикой, а не бегать за мамкиными революционерами по сети.
Плебс бывшего СССР крайне тяжел на подъем, чтобы он начал хоть как-то бороться за свои права, нужно сильно постараться, годами ковыряться бутылкой в его жопе, опустошить ему холодильник.
>Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения.
Трепло, собрал все магистрали в один белтелеком, а потом иностранцы у него виноваты.
Видимо, хочет натравить на борцов с режимом большую часть плебса, которому некомфортно без интернета. Батьку может еще готовы терпеть, а отсутствие интернета уже точно нет.
Отключили интернет из принципа нарушить координацию толпы (стандартный приём госбезопасности и военных во всех тоталитарных странах). В итоге толпа откликнулась на призывы того же канала Nexta и стала кучковаться в спальниках, откуда её легко рассеяли без вреда для центра (дело Гапона живёт). Административный Минск очень компактен. Там взять телеграф, почтамт и вокзал вообще плёвое дело.
и т. д.
Ратовать за демократию через уголовку — классический признак молодых революционеров. Коба не брезговал эксами, Ленин не смущался «левых» денег на своё дело
Навальный породил целый жанр «расследований»: заказал выписку из реестра недвижимости и добавил к ней собственную оценку имущества, чем окончательно снизил интерес к собственной персоне, на фоне всех остальных политических проколов :-)
Фишка в том, что бизнес уже давно не хочет работать в РБ. Ему лучше в РФ или в ЕС, чем постоянно быть под риском отъёма бизнеса после очередной проверки чинуш и безопасников. Батька сам в этом активно участвует. Ему даже программисты не нужны. Какие-то жалкие $2,5 млрд под 8% налога — это не русской нефтью с газом барыжить.
Прикольные у экспертов Медузы галлюциногены:
«В то же время ни один из трех режимов не был объявлен в Беларуси», — говорится в обращении «Агоры» в ООН.
Организация рекомендовала спецдокладчикам ООН запросить у правительства Беларуси информацию о перебоях доступа в интернет и рекомендовать правительству соблюдать международно-правовой запрет на произвольное отключение интернета".
Да и правильно, что блокирнули. Обнаглевшая хипстота, самцеподобного типа вечно будет ныть, что Батька им Теслу под балкон не купил. Пусть пойдут погуляют, да и сезон снятия картохи уже, сидят в своих городах, ничего не делают, только бегать по площадям готовы. Небось, граблей живыми не видели, а ноют, как местные. Или картоху не граблями копают, хм. ладно, не суть.
Люди, которые профессионально занимаются связностью, осторожно предполагают, что просто переполнились каналы, заведённые на фильтр контента.
Ну и дидосы — не выдумка.
> Трепло, собрал все магистрали в один белтелеком, а потом иностранцы у него виноваты.
https://www.theguardian.com/world/2014/aug/13/snowden-nsa-syria-internet-outage-civil-war
Батька все же не успевает за ходом времени, и не хочет успевать. Партийно-политическую систему не строил, аналог «Идущих вместе» не не создал. Нельзя отрицать социальные технологии.
Когда в 2011 ему сделали гениальную песню «Саня останется с нами»
, он на концерте стоял с видом типа «Я здесь -чужой». Хорошо видно на ролике.
Нельзя так пренебрегать.
Всё гораздо проще. Белтелеком официально предупредил предприятия, что сегодня с 18:00 не будет связи. Местные безграмотные инженеры могут принять DDOS за обыкновенный наплыв трафика при сужении каналов, но это скорее говорит об их компетентности и вранье.
«рано или поздно нас всех обяжут входить по паспорту и некому ID, помимо привязки номера телефона, чтобы персонифицировать ответственность.»
И как связана ситуация с Nexta и персонификация? Те, кто ведут эту нехту и не скрываются, они сидят в Польше и Польша их деятельность полностью одобряет. Что тут еще персонифицировать и как это поможет?
Пфу отключаешь интернет мобильный — все мессенджеры идут боком. Батька фишку давно просек. Вот например тот же FireChat использовал bluetooth …
>аналог «Идущих вместе» не не создал. Нельзя отрицать социальные технологии.
Долго скармливать туфту не получится, молодежи нужны социальные лифты, а не фуфло типа идущих вместе, наши и прочих юнармий с казаками.
Самый прозрачный и популярный лифт во всем развитом мире (включая Китай, где уже больше половины всех доходов обеспечивает малый и средний бизнес) это предпринимательство, остальные лифты ему даже в подметки не годятся.
https://www.gazeta.ru/politics/2014/07/10_a_6108669.shtml
Если по чесноку, то в текущей ситуации белорусы сами виноваты, они жаждали совок, который им предложил Лукашенко, не захотели делать трудных, но необходимых выводов после экономического крушения СССР, сами наступили на грабли во второй раз.
Сейчас Белоруссия не способна себя самостоятельно прокормить — итог совковой экономики, где про эффективность не слышали.
Эпоха, когда Белоруссия сидела на двух стульях заканчивается, нужно идти либо на Запад, либо в Россию. На Запад перспективнее, но болезнее, весь совок придется сносить к едрене фене, в Россию менее болезненно, но и менее перспективно (такая же дремучая диктатура), зато можно выторговать себе условия как у Татарстана или Чечни и сидеть на шеи русского народа до очередной революции.
Мне очень, очень близок Лукашенко. И то, что он бездарную песню ртом не лайкнул — это правильно. Нельзя помоями кормить, все эти «идущие нах…й» и прочие про-Кремлёвские — аналог комсомольских песен у костра, у здоровых людей вызывают брезгливость.
Да, Лукашенко старомоден, но он это прямо и говорит. Он такой, какой он есть, взял в руки и сделал что смог.
Стервятники из Нексты просто негодяи, как и все эти Барбарики.
БелАЭС вот-вот будет запущена. В стране строят майнинг центры, ха-ха, и легальный биткоин! В стране IPv6 на всех гос ресурсах, а ещё абонентам выдают провайдеры.
Я безумно люблю Белоруссию, желаю ей процветания. И верю, что Лукашенко не придётся просить у Путина «помощи» в обмен на белорусский калий, который так хотят заполучить российские олигархи.
Всё что можно в рамках долларовой модели Лукаш реализует на 99%.
Выйти за рамки он не сильно может, так как в коровниках он понимает, а в мире денег — на любительском уровне.
Вот в России есть Хазин или Катасонов, они лучше шарят в экономике, но всё равно безбожно отстают и не видят очевидного — биткоин. Всё же возраст, пластичности ума нет, будь они на 20 лет моложе, быстро бы просекли фишку.
Ну или Ашманов, тоже как бы старичок. Был бы моложе, просёк некоторые фишечки, а так — вроде и по делу, и понимание есть что-к-чему, но не сечёт в элементарные вещи, которые про криптографию, защиту информации и прочее. Так и выходит, что ы-ы-ы, понимает, что где-то что-то не так, но вся мозаика не складывается.
Понты того же Ашманова или Катасонова не позволяют «доверить молодым», хотят сами учить жизни. Типа, «сперва добейся"…
А молодым не хватает навыков в коммуникациях, и вообще в людях разбираться. Где этому научаться? Вот кто просекает что-то и где-то получает сакральные знания — тому сразу социальный лифтик.
Панков, дурилка, что там понимать-то. Чёрный нал — это и есть чёрный нал. При чём здесь криптография, которая тоже не бином Ньютона и не нейрохирургия.
Ты сам-то что там понимаешь в экономике и «будущем», бездельник?
Уже одно то, что ты поминаешь аццких популистов и болтунов как твоих кумиров — много о тебе говорит.
Я безумно люблю Белоруссию, желаю ей процветания.
Да-да.
Как только бацька ущемит биткоин, ты начнёшь её безумно ненавидеть и желать ей краха. У тебя готтентотская этика.
А с чего вдруг батька будет щемить биткоин?!. Батька будет развивать! :)
Кстати, лохотронщиков и мошенников батька щемит огого как, там не обворовывают пенсов лохо-кредитами и прочим.
И по наркоте батька не церемонится.
Уже то, что Рамзан поздравил батьку — о многом говорит. Я категорически изменил своё мнение о нём на очень положительное. Каждому бы региону такого уровня политик, Россия бы процветала.
Обращу внимание, что в Чеченской республике огромный интерес к биткоину. И это не просто так, там люди думают головой, о будущем детей, внуков и правнуков.