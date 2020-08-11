Павел Дуров рассказал в Твиттере, что Telegram «включил антицензурные инструменты в Белоруссии», но с доступом к мессенджеру все ещё могут быть проблемы -- «интернет в стране периодически отключается полностью».

В белорусских телеграм-каналах за последние дни произошёл рост аудитории в 2−3 раза. В стране не работает WhatsApp, Facebook и Instagram, а в Тик-Токе «лента рекомендаций забита тэгом #забатьку», передают пользователи.

Одно из крупнейших местных интернет-СМИ Tut.by «столкнулось с ограничениями пропускной способности за пределами нашего оборудования», на следующий день «канал урезали еще в два раза», в результате Telegram превратился для них в основную площадку, аудитория за неделю выросла с 50 тыс до 164 тыс подписчиков. При этом охват одного поста у самых популярных каналов составляет 100−300 тысяч человек.

Массовые проблемы с интернетом возникли у белорусов 9 июля, в день выборов президента, и продолжаются до сих пор. Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают из-за границы: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы». Опрошенные «Медузой» эксперты, напротив, подозревают отключение связи со стороны властей.