Яндекс.Таксометр превратился в Яндекс.Про, с помощью которого самозанятые могут предлагать разнообразные услуги. Зарегистрироваться в качестве самозанятого тоже можно будет в приложении.

Яндекс.Про подойдёт тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причём необязательно делать что-то одно. Например, студент, который разбирается в технике, может помогать с ремонтом и настройкой компьютеров и периодически подрабатывать курьером. На платформе Яндекс.Про уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы Яндекс.Такси. В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки. В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты Яндекс.Услуг, а также исполнители заданий в Яндекс.Толоке.

В Google Play у приложения Таксометра пока только поменялось название, а версия для iOS ожидается «в течение дня».

По данным Яндекс.Кассы, в первой половине 2020 года в 10,5 раз выросло количество самозанятых, которые принимают через нее платежи. «В первом полугодии самозанятым чаще всего платили за доступ к аудио- и видеоконтенту», рассказала пресс-служба (возникла версия, что возможности Яндекс.Кассы оценили производители пиратского контента). По среднему чеку (4344 рубля) лидерами оказались продавцы цветов и других растений (по правилам самозанятости продавать можно только продукцию собственного производства).

К концу июля в России зарегистрировалось 850 тысяч самозанятых, их суммарный доход составил больше 110 млрд рублей