О пресечении попытки установки ПО для майнинга криптовалют на на компьютеры правительства Камчатского края отчитались представители местной Минцифры.

В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенногодля майнинга криптовалют. Программное обеспечение было подготовлено к вычислению криптовалют monero, bytecoin и infinium-8.

Подобное ПО часто не брезгует криптоджекингом — использованием части ресурсов оборудования для майнинга в интересах разработчика софта.

Месяц назад на попытках нагенерировать себе криптовалют поймали главного инженера казанского метро и директора службы энергохозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс». Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ.

По версии следствия, в марте 2021 года, подозреваемые осуществили несанкционированную установку оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей «Метроэлектротрансу» города Казани. По результатам исследования, за два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил «Метроэлектротранс». Причастность к совершению преступления подозреваемые признали.

В 2018 году сотрудники Ядерного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове попытались приспособить под майнинг самый мощный в России суперкомпьютер. В 2019 году одного из них приговорили к трем годам заключения, остальные двое получили условные сроки, все трои приговорены к штрафам. Они подключили суперкомпьютер к интернету, благодаря чему служба безопасности Центра обнаружила в сети новое устройство.

Ранее с помощью рабочего оборудования добывали криптовалюты (в основном Monero) в «Транснефти», во Внуково, на серверах правительства Крыма.