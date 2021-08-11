Туркменские пользователи рассказали местному радио, что перед подключением к интернету их заставляют поклясться на Коране, что они не будут использовать VPN-сервисы. Туркмменистан является одной из 4 стран мира, где они запрещены (вместе с Белоруссией, Ираком и Северной Кореей). Собеседники Радио Азалтык рассказали, что они год ждут своей очереди на подключение к интернету, «a без VPN на Интернете никакие сайты не открываются».

В Туркменистане давно борются с VPN, в том числе путём блокировки Google Play, уменьшения скорости интернета настолько, что с VPN им невозможно пользоваться, и ареста мастеров по ремонту телефонов, которые устанавливали эти сервисы желающим. Клясться на книгах — тоже общепринятая традиция, но чаще для этого использовалась «Рухнама» за авторством Сапармурада Ниязова. Но сталкиваются эти две тенденции впервые. Возможно, это наконец случилось из-за безуспешности борьбы с VPN: несмотря на блокировки, их популярность растёт.

В апреле этого года туркменские власти придумали новую меру — штрафовать учителей за использование VPN школьниками. Сотрудники министерства национальной безопасности регулярно проверяют на предмет VPN аппараты полицейских и медиков

Азалтык — оппозиционное медиа, у него даже есть свой бесплатный VPN для телефонов на Android.