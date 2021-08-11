Work Location Tool, позволяющий сотрудникам Google оценить свои доходы, запущенный в июне 2021-го года, показывает, что, чем дальше сотрудник живёт от офиса, тем больше он потеряет в доходе, если будет работать удалённо. При этом все крупные компании, такие как Facebook и Twitter, ввели похожие правила оплаты труда сотрудников, однако использование Work Location Tool делает понимание происходящего с выплатами более наглядным.

Reuters приводит в пример сотрудника компании, который живёт в двух часах езды от офиса в Сиэтле и предпочитает ездить на работу, чтобы не потерять 10% дохода, который у него вычтут, если он будет работать удалённо. Скриншот Work Location Tool также показывает, что сотрудник, живущий в часе езды от Нью-Йорка в Стэмфорде, штат Коннектикут, будет получать на 15% меньше, работая из дома, чем, если он поедет в нью-йоркский офис.

По словам представителей Google, прокомментировавших Reuters ситуацию с оплатой, Google платит по верхней ставке на локальном рынке. Однако локальность этих выплат теперь определяется тем, откуда сотрудник работает, а не адресом офиса.

Это приводит к тому, что в чем более дешёвом, дальнем от метрополии месте проживает сотрудник, тем больше он потеряет в зарплате, если будет работать удалённо. Единственный способ не потерять в доходах и работать удалённо, со слов спикера Google — жить в том же городе, где находится офис компании. По сути, таким образом Google реализует известный коммунистический слоган в части «каждому по потребностям», наделяя людей, живущих в более дешёвых локациях, меньшими доходами.