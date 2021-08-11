Издательство «Эксмо-АСТ» хочет заставить мессенджер Telegram искать и удалять спираченные внутри мессенджера файлы книг: по словам представителей компании, именно это является основной целью подачи иска к Telegram о защите авторских прав, пишет «Коммерсант»

Несмотря на то, что АЗАПИ добилось бана 346 телеграм-каналов и ботов с пиратским контентом на iOS и 69 на Android, ресурсы с нелицензированным правообладателями контентом в Telegram существуют, ведут активную деятельность в десктопных клиентах и в веб-версии и содержат контент книг издательства «Эксмо-АСТ» в том числе, что, конечно же, не устраивает издательства — перейти на веб-версию Telegram и скачать книжку без оплаты всё ещё проще, чем заплатить за неё.