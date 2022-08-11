Китайский вендор Realme занял 17% российского рынка смартфонов в штуках в июле, это больше, чем у смартфонов Apple и Samsung вместе взятых. Samsung занял по итогам месяца только 8,5% рынка в штуках, а Apple — 7%. На первом месте по продажам — Xiaomi, 42% вместе с суббрендом Poco, подсчитали в МТС. Доля Samsung снизилась до 8,5% (в июне —10,9%), а Apple — до 7% ( 9,7% месяцем ранее). Apple в июле по продажам в штуках обошел также другой китайский бренд — Tecno, он занял четвертое место с 7,5% рынка. В денежном выражении по продажам на первом месте снова Xiaomi и Poco с долей 35%, на втором — Apple с 25% рынка, Realme на третьем месте с 12,5%), четвертый Samsung с 11%, замыкает пятерку Tecno с 4%.

Всего в июле было продано 2,3 млн смартфонов на сумму 36,7 млрд рублей, подсчитали в МТС. Средняя цена смартфона за месяц снизилась на 6%, до 16 100 рублей. Аналитики «Марвел-Дистрибуции» прогнозируют, что доля устройств из категории премиальных в этом году опуститься ниже 10% при слабых поставках по параллельному импорту; для премиальных брендов смартфонов удержится выше этого уровня, если доступность товара по приемлемым ценам восстановится, отмечают они.