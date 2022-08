Практически одновременно (по корпоративным меркам) Марк Цукерберг и Сундар Пичаи отметили, что для того количества сотрудников, которые работают в компаниях, результаты компаний не слишком выдающиеся:

30-го июня Марк Цукерберг на сессии вопросов и ответов предупредил, что мир стоит на пороге рецессии такого масштаба, которых мы давно не видели. И добавил: "На самом деле, возможно, в компании работает куча людей, которым тут не место" (Realistically, there are probably a bunch of people at the company who shouldn’t be here).

В переводе на инвестиционный язык это означает, что Марк намекнул инвесторам, что компания может управлять издержками при помощи сокращений персонала. На текущий момент компания просто снижает найм.

Практически то же самое сказал директор Alphabet/Google Сундар Пичаи: сотрудники слишком расслаблены и не перформят в соответствии с их количеством, компания притормозит найм, в 2023-м напрягаться всем придётся больше, чем в предыдущие солнечные деньки. (“There are real concerns that our productivity as a whole is not where it needs to be for the head count we have. [We need to] create a culture that is more mission-focused, more focused on our products, more customer-focused,")

Основной проблемой FAANG, с которой Netflix столкнулся первым, стало нежелание компаний и людей тратить деньги на некритические для них вещи. Кроме того, в долгосрочной перспективе IT-компаниям, ставшим частью воздействия на Россию после начала боевых действий на Украине, угрожает деглобализация и снижение потенциальных доходов на мировых рынках, в силу того, что не все страны будут безразлично относиться к наличию на рынке IT-игроков из стран, возможность сотрудничества с которыми политически мотивирована.