Банк Тинькофф выкупил (по рыночной цене, со слов представителей банка) активы иностранных компаний включённых в ETF "Вечный портфель USD", эти же активы планируется приобрести с помощью Euroclear и Clearstream, без участия Национального расчётного депозитария, что позволит клиентам вновь покупать и продавать паи фондов с иностранными ценными бумагами (по крайней мере до тех пор, пока под санкции не попадёт банк Тинькофф, например)
Затраты составили около полумиллиарда долларов, ранее для того чтобы клиенты банка могли оперировать своими активами, им предлагалось продавать их на небиржевых торгах.
Добавить 1 комментарий
Из смешного: я вчера написал о том, что The Bell в принципе не умеет писать позитивные новости ( https://vk.com/wall209903_13858?reply=13898&thread=13880 )
Амбассадорами проекта являются два вруна-экономиста (Гуриев и Ицхоки), которые ничего кроме русофобии из себя не могут исторгнуть, так что это логично.
(у меня есть логическое доказательство того, что они вруны, с которым даже согласился Андрей Коняев (я считаю, это достойно отдельного упоминания, поскольку многие люди желающие в полемику просто игнорируют неудобную для них фактуру, а Андрей признал её существование): https://vk.com/wall209903_10039 )
Так вот: новость, что один из заметных банков в РФ, как-то разобрался с ETF, придумал схему, потратился на её реализацию, сделал, как-то улучшил жизнь своих клиентов на фоне всех этих санкций.
Опубликована на The Bell — https://t.me/s/thebell_io/19345
За деньги (!!!): там пометка, что это промо-материал.
Ну то есть, вполне себе отраслевая новость, но хоть какой-то оттенок позитива — и только за деньги тогда.