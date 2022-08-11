Банк Тинькофф выкупил (по рыночной цене, со слов представителей банка) активы иностранных компаний включённых в ETF "Вечный портфель USD", эти же активы планируется приобрести с помощью Euroclear и Clearstream, без участия Национального расчётного депозитария, что позволит клиентам вновь покупать и продавать паи фондов с иностранными ценными бумагами (по крайней мере до тех пор, пока под санкции не попадёт банк Тинькофф, например)

Затраты составили около полумиллиарда долларов, ранее для того чтобы клиенты банка могли оперировать своими активами, им предлагалось продавать их на небиржевых торгах.