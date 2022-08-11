В статье "Ведомостей" о непонятном переходе руководителя РТ Лабс Фарита Хусноярова в ВКонтакте, вслед за Кириенко (который, похоже, будет заниматься корпоративными продуктами ВК), приводится интересное мнение эксперта Александра Лукацкого о том, сколько времени нужно на клонирование ICQ:

Сейчас же написать аналогичный сервис не составляет проблемы ни с точки зрения времени, ни с точки зрения вложений – речь идет о днях работы и о вложениях порядка 10 млн руб

Комментарий Roem.ru: в редакции был выработан предположительный бюджет разработки ICQ-штрих -