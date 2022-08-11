Лукацкий считает, что аналог ICQ можно сделать за несколько дней и 10 млн рублей


В статье "Ведомостей" о непонятном переходе руководителя РТ Лабс Фарита Хусноярова в ВКонтакте, вслед за Кириенко (который, похоже, будет заниматься корпоративными продуктами ВК), приводится интересное мнение эксперта Александра Лукацкого о том, сколько времени нужно на клонирование ICQ:

Сейчас же написать аналогичный сервис не составляет проблемы ни с точки зрения времени, ни с точки зрения вложений – речь идет о днях работы и о вложениях порядка 10 млн руб

Комментарий Roem.ru: в редакции был выработан предположительный бюджет разработки ICQ-штрих -

  1. 200 банок IPA - 40 000 руб
  2. Дача в Подмосковье на несколько дней - 40 000 руб.
  3. Кореша - 9 900 000 руб.
  4. Дизайнер - 20 000 руб
Куратором мессенджера VK стал автор I2BF Global Ventures «Активного гражданина»
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