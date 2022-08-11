В статье "Ведомостей" о непонятном переходе руководителя РТ Лабс Фарита Хусноярова в ВКонтакте, вслед за Кириенко (который, похоже, будет заниматься корпоративными продуктами ВК), приводится интересное мнение эксперта Александра Лукацкого о том, сколько времени нужно на клонирование ICQ:
Сейчас же написать аналогичный сервис не составляет проблемы ни с точки зрения времени, ни с точки зрения вложений – речь идет о днях работы и о вложениях порядка 10 млн руб
Комментарий Roem.ru: в редакции был выработан предположительный бюджет разработки ICQ-штрих -
- 200 банок IPA - 40 000 руб
- Дача в Подмосковье на несколько дней - 40 000 руб.
- Кореша - 9 900 000 руб.
- Дизайнер - 20 000 руб
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Лукацкий про разработку знает маловато, на мой взгляд.
Ну ты ему дай 10 миллионов рублей и убеди нас в этом через несколько дней
А так это же всё не доказано, проклятая неизвестность!
Вон, в Abbyy гениальные программисты за неделю могут FineReader написать, например.