Немецкий хостинг-провайдер Hetzner рассылает как минимум части клиентов письма (копия есть в Роеме, также об изменении тарифов уведомляет и сам сайт Hetzner) о том, что с первого сентября компания увеличит тарифы из-за подорожавшего электричества. В письме отмечается, что тарифы очень сильно выросли с конца прошлого года (!) и это всё влияет на людей и бизнесы по всему земному шару.

Поскольку цены вряд ли стабилизируются и уж тем более упадут в ближайшее время, Hetzner повысит тарифы на свои услуги приблизительно на 10% и очень серьёзно (с 29 и 12 центов), на десятки процентов, почти в разы на электричество/кондиционирование для колокейшна (до 45 и 22 евроцентов за киловатт в Германии и Финляндии соответственно).

Это уже второе повышение цен Hetzner в этом году, первое было ещё до 24.02, в январе.