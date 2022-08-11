Группа VK отчиталась о результатах второго квартала 2022 года. С учетом компаний, в которых у VK есть доля: «AliExpress Россия», «О2О Холдинга», «Умскул», «Учи.ру» и др. — чистый убыток составил 3,4 млрд руб., что на 54% выше, чем год назад. Как пояснил представитель VK, основной фактор роста чистого убытка — инвестиции в новые продукты. Во втором квартале компания запустила российский магазин приложений RuStore, игровую площадку VK Play, отдельные мобильные приложения «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Клипы», единую платформу для рекламодателей «VK Реклама» и, как следствие, увеличились расходы на маркетинг и персонал.

При этом сам VK без учета непрофильных активов увеличил выручку 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 32,8 млрд руб. За отчетный период доходы от рекламы от рекламы выросли на 28%, до 14,3 млрд руб. Наиболее активным оказался сегмент среднего и малого бизнеса, рост количества платящих рекламодателей в нем составил 89% год к году, а выручка VK от такой рекламы увеличилась в 2,5 раза. Количество новых зарегистрированных пользователей соцсети «ВКонтакте» во втором квартале выросло на 12%. Средняя месячная аудитория соцсети во втором квартале составила 75,7 млн, а средняя дневная аудитория за квартал — 49,1 млн. Количество новых регистраций пользователей ОК выросло на 35%.