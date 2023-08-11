Российские власти опасаются значительной утечки IT-кадров в случае национализации «Яндекса», и это основной фактор, препятствующий этому, заявили Reuters четыре источника, знакомых с планами разделения компании. Передача контроля над «Яндексом» государству может спровоцировать отток талантливых специалистов, а это может нанести серьезный ущерб компании, считают источники Reuters. «Очевидно, что, если национализация случится, компания постепенно придет в упадок. И, возможно, именно это останавливает применение жестких мер», — говорит один из собеседников агентства. Риск утечки мозгов присутствует не только в случае национализации, но и в случае продажи «Яндекса» какой-либо госкомпании, пишет Reuters со ссылкой на источник. Люди «Яндекса» — его ключевой актив, и все выглядит так, что никто не хочет выглядеть «убивающим компанию», считает четвертый источник Reuters.

Переговоры о разделении «Яндекса» на российский и международный бизнес сейчас, по сути, остановились, пишет Reuters, не уточняя источник информации. Вероятность успешного разделения компании снижается, считают три собеседника агентства. «Ястребы» в госкомпаниях считают, что иностранным инвесторам «Яндекса» при разделении не следует ничего платить, говорит один из источников Reuters. Забрать контроль над «Яндексом» предлагал глава ВТБ Андрей Костин. ВТБ единственный публично подтверждал интерес к покупке доли в «Яндексе», но затем заявил о недовольстве предложенными условиями: Костин говорил, что просят слишком много, на его взгляд, денег — по рыночной стоимости, без скидок. Всерьез ВТБ как возможный акционер никогда не рассматривался, учитывая его пребывание под санкциями, утверждают два источника Reuters. Пока неясно, какое влияние на возможную сделку окажет критика сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа по поводу СВО. Волож впервые высказался по этому поводу в заявлении, распространенном 10 августа. Он заявил, что выступает «категорически против».