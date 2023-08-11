"Спрос на услуги по созданию сайтов в апреле—июне кратно вырос по отношению как к 2022 году, так и к довоенному 2021 году", рассказывают Avito прессе. Растёт и спрос на продвижение в интернете.
В 2,5 раза во втором квартале текущего года возросла потребность в услугах интернет-маркетинга и рекламы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На 200% - востребованность продвижения сайтов.
И спрос, и предложение на такие услуги в основном формируют мелкие игроки: малые бизнесы, фрилансеры, самозанятые. Аналитики связывают эту тенденцию с:
- активизацией малого бизнеса, адаптировавшегося к новым военно-постковидным условиям;
- серым импортом;
- с тем, что малый бизнес вошёл во вкус поиска исполнителей на платформах, а не найма их в штат;
- желанием иметь дополнительный канал привлечения покупателей даже в случае работы через маркетплейс;
- некоторым разочарованием в маркетплейсах;
- ростом популярности онлайн-образования, в результате чего появляется как много начинающих бизнесменов, так много подрядчиков по созданию для них инструментов.
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