Сервис личных водителей Wheely первым на российском рынке запустил страховку для пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Планируется ввести страховку для клиентов и в других городах. Сумма выплат может достигать 12,5 млн рублей. Страхование обойдется компании в 11−14 рублей за поездку, однако это не скажется на тарифах. Яндекс.Такси и Uber пока только ведут переговоры со страховыми компаниями.