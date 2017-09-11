Американский ритейлер Best Buy отказался продавать продукцию «Лаборатории Касперского» после того как в СМИ появилось большое количество публикаций о возможных связях антивирусной компании компании с российскими властями. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, Best Buy приняла решение основываясь исключительно на спекуляциях в СМИ.

В начале июля агентство Bloomberg выпустило новость, к которой в частности говорится, что у его есть копия переписки 2009 года Евгения Касперского с руководством «Лаборатории» о сотрудничестве с ФСБ. Вскоре после этого агентство General Services Administration, отвечающее за обеспечение государственных организаций в США, удалило «Лабораторию Касперского» из двух списков утвержденных поставщиков технологий для госорганов.

Представитель ЛК заявил, что компания «оказалась в центре геополитического конфликта и подверглась ложным и несправедливым нападкам». «Лаборатория Касперского не помогали и не собирается помогать какому либо правительству в организации кибершпионажа или проведении кибератак», — сказали в компании.

Пока продукция ЛК по-прежнему доступна в других крупных американских онлайн и офлайн ритейлерах, в том числе в Target, Walmart, Amazon и Staples.