«Ростелеком» начал переговоры об инвестициях в киберкоманду Vega Squadron и арену для игр. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей оператора и на собеседника на рынке киберспорта. Компания может вложить в состязания команды и арендовать площадку. Сумма возможной сделки неизвестна. Источник из «Ростелекома» объясняет интерес компании к рынку киберспорта желанием продвигать услугу широкополосного доступа в интернет.

Геймеры — как раз та аудитория, которой необходим качественный доступ в интернет (высокая скорость, отсутствие задержек), и они готовы пользоваться премиальными тарифами, в то время как остальные категории пользователей чаще всего выбирают самые дешевые тарифные планы. В целом этот рынок сейчас стагнирует, долю широкополосного доступа в интернет активно отнимает мобильная связь, и геймеры могут стать для этой услуги новой точкой роста, — пояснил источник.

Основанная в 2012 году команда Vega Squadron состоит из профессиональных команд по играм Dota 2, League of Legends и Counter-Strike GO. Она стала известна в 2015 году после победы в международном турнире ESL New York по Dota 2, где получила $114,6 000. В 2017 году Vega Squadron победила на турнире CIS Minor Championship по игре в Counter-Strike GO, где игроки получили $30 000.

По оценкам компании SuperData, объем мирового киберспортивного рынка в 2016 году составил $892,8 млн, в России — $35,4 млн. Аудитория в мире и России — 214 млн и 2,2 млн человек соответственно. В киберспорт также инвестировали холдинг USM Алишера Усманова и структуры Юрия Мильнера.

Два года назад USM Holdings Усманова с партнёрами вложили до $100 млн в киберспортсменов Virtus.pro, одним из проектов партнёров стала киберспортивная арена в Москве. В 2017 структуры поддержанные Усмановым запустили площадку для трансляций видеоигр Looch.tv. Юрий Мильнер поучаствовал в раунде инвестиций на $26 млн, которые пошли на компанию Super Evil Megacorp, разработавшую многопользовательскую онлайн-игру Vainglory.

В мае 2017 года «Ростелеком» закрыл «свой Steam» — платформу по продаже игр через сайт. Оператор развивает игровое направление с 2014 года. Для его развития компания наняла Алексея Садонова, более 10 лет руководившего игровыми проектами в «Рамблере», Mail.ru и РБК. В ноябре 2015 года у оператора появился вышеупомянутый клон «Steam» — закрытый теперь игровой портал games.rt.ru. В январе 2016 года Ростелеком запустил тарифный план интернет-доступа «Игровой», подписчикам которого стал доступен эксклюзивный контент игры World of Tanks.