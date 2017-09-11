Пользователи соцсетей активно обсуждают, что часть дебетовых карт клиентов «Сбербанка» без каких-либо действий клиента превратились в овердрафтные — то есть те, по которым может возникнуть задолженность, последующие пени, проблемы с выездом за границу и прочее.

В «Сбербанке» говорят, что это техническая проблема, в интернет и мобильном приложении банка часть карт определялась как овердрафтные для внутренних нужд онлайн-банкинга.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные. Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами. Вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание, — пишут менеджеры «Сбербанка» на официальной странице в Facebook.

В комментариях к записи большое количество пользователей обращают внимание на то, что служба поддержки «Сбербанка» возможно представляет ситуацию в выгодном для себя свете. Во-первых, массовый переход кредитных карт их одной категории в другую начался недавно — на это указывает большое число пользователей. Во-вторых, часть клиентов банка утверждает в комментариях, что получали пенни и списания по итогам «технического овердрафта», что явно противоречит тому, о чем говорят представители банка.

Редакция «Роем!» пока смогла проверить только сам факт перехода карт с дебетовых на овердрафтные — действительно это происходило с частью наших сотрудников, причем недавно. У других этого не произошло.