Эксперты стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности Claims запустили на «Роем!» цикл статей про то, как устроена защита интеллектуальной собственности в России и в мире. В этой публикации партнер Claims Алексей Петров рассказывает о том, что делать если права на интеллектуальную собственность пытается нарушить сам ее создатель — штатный программист, или нанятый компанией фрилансер.
Разработчик ушел с моим кодом. Как наладить внутренние процессы, связанные с интеллектуальной собственностью? Нужно ли наказать разработчика? Разговор на эту тему сложно себе представить еще несколько десятков лет назад, это показалось бы абсурдом: в сознании людей долгое время ничего не было дороже осязаемой собственности — земли, жилища, заводов, средств производства.
Отсюда множество интересных примеров из истории человечества о повышенной ответственности за посягательства именно на собственность. Времена изменились — например, сегодня большого удивления не вызовет утверждение, что стоимость нематериальных активов Coca-Cola несопоставимо выше стоимости основных производственных средств, а утечка коммерчески ценной информации может привести если не к краху бизнеса, то к значительным убыткам.
В мире программ и компьютерных технологий все еще интереснее — разработчики компьютерных игр то и дело анонсируют рост индустрии, не говоря уже о том, что ни одна даже самая простая каждодневная операция современного человека не обходится без компьютерной поддержки. Отсюда интересное наблюдение — практически каждый третий запрос на услуги в области интеллектуальной собственности так или иначе касается именно защиты софта.
В праве интеллектуальной собственности есть хрестоматийная истина — интеллектуальная собственность может принадлежать компании, но никогда в прямом смысле слова не создается ею. За конкретной разработкой всегда стоит автор — физическое лицо, деятельность которого основывается или на трудовом договоре с компанией, или на гражданско-правовом соглашении.
В случае утраты ценной разработки последствия одинаковые, однако, алгоритм мер по предотвращению нарушения и последующих действий существенно различается в зависимости от того, в каких условиях была создана разработка. То есть от того, является ли разработчик сотрудником компании или нет. Итак, давайте разбираться.
Разработчик не является сотрудником компании
В таком случае отношения по поводу создания программного обеспечения, которое в целом или в части может быть создано с «нуля» или в результате модификации существующего софта чаще всего основываются на договоре авторского заказа. Согласно такому договору разработчик должен не просто создать программу, но и передать исключительное право на нее в соответствии с законом.
Несоблюдение договора будет означать отсутствие у компании соответствующих прав. Следующий важный момент — документальное оформление передачи прав и фактическая передача экземпляра программы. Документально передача прав может быть оформлена актом приема-передачи; физически же передать разработку (ее экземпляр) следует на материальном носителе (компакт-диск, flash-накопитель) или путем интернет-ссылки на сервер, где лежит программа; передача может осуществляться также через фиксацию в системе контроля версий.
Использование такой системы крайне удобно и очень популярно среди разработчиков, хотя и может быть сопряжено с определенными финансовыми затратами на создание и обслуживание системы, а также эксплуатационными нюансами.
Интеллектуальная собственность для хоббитов: что, как и зачем. И при чем тут хоббиты
Любая форма передачи программы должна соответствовать одной очень важной особенности — «гибкости» программного обеспечения, связанной с тем, что программы являются объектами авторских прав. Для такого объекта важна сама структура кода в виде его текста и то, что в случае его изменения, формально, это уже новый самостоятельный объект. Соответственно, для компании-правообладателя важно «считать» все изменения в разрабатываемую программу, поскольку в ее интересах получить монополию в отношении всех версий и частей разработки.
Разработчик работает в компании и оформлен по трудовому договору
Вопрос о том, как правильно выстроить отношения по поводу служебных разработок (в случае, когда разработчик — работник компании), является достаточно сложным. К сожалению, до сих пор многие поставщики софта не уделяют этой теме должного внимания.
Чтобы сохранить права на код, необходимо наладить систему служебного документооборота внутри компании. Примерно это означает реализацию следующих действий:
- заключение трудового договора с разработчиком, в котором должна быть указана обязанность работника создавать результаты интеллектуальной деятельности (программное обеспечение) в рамках исполнения трудовых обязанностей, права на которые принадлежат работодателю;
- составление должностной инструкции с описанием трудовой функции работника, связанной с разработками софта;
- создание и реализация общей политики, устанавливающей, в каком порядке работник сообщает работодателю о создании разработки, и как работодатель физически получает доступ к ней;
- соглашение с работником по порядку выплаты вознаграждений и суммам выплат.
Залогом сохранения исключительного права на программу за работодателем является ее использование (в противном случае, если он не заинтересовался программой в течение трех лет с момента ее передачи работником, исключительное право возвращается к работнику). Взамен автор получает право на вознаграждение, которое, как многим хотелось бы, не является частью заработной платы разработчика и подлежит выплате в порядке и на условиях, определяемом соглашением между работником и работодателем. Отсутствие такого соглашения может больно ударить по капиталу компании, поскольку по иску работника в его пользу с работодателя может быть взыскана рыночная стоимость права использования программы.
Как предотвратить утрату интеллектуальной собственности
В первую очередь, не стоит экономить на информационной безопасности. Это важная инвестиция в будущее компании. Информационная безопасность складывается из таких базовых вещей, как технические меры по предотвращению утечки информации, например, блокировка копирования файлов со служебного компьютера, предоставление доступа к файлам и компьютерам через пароли, защита каналов коммуникации и оборота информации, и пр., а также правовые меры.
К ним можно отнести подписание с работниками соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений, условия о неконкуренции, содержащиеся в трудовых и иных соглашениях, а также, как вариант, меры по установлению режима коммерческой тайны. С правовой точки зрения это означает специальный документооборот, а в техническом плане — ограничение доступа к информации и особый порядок ее хранения.
Что делать, если утечка все-таки произошла
Нет такого механизма, который заставил бы людей оставлять свои знания на прежнем месте работы и, переходя в новую компанию, начинать все сначала. В конце концов, рост карьеры зачастую сопряжен со сменой рабочего места. Однако у медали, как известно, две стороны — в одном случае специалист использует полученные ранее знания и навыки во благо нового проекта, с целью выполнения более сложных задач, а в другом — информация, имеющая ценность для прежнего работодателя, в том числе программный код, просто предоставляется компании-конкуренту. Очевидно, что вторая ситуация крайне опасна и может повлечь финансовые потери, а также вред деловой репутации.
В таком случае, если это произошло, могут помочь следующие меры:
- необходимо зафиксировать утечку и провести служебное расследование — установить факт копирования файлов, проверить электронную почту сотрудника, собрать иную информацию, подтверждающую причастность сотрудника к инциденту;
- обратиться за защитой нарушенных прав по следующим направлениям: в отношении бывшего сотрудника — путем обращения в суд с требованием о возмещении убытков, привлечении работника к административной или уголовной ответственности; в отношении компании-конкурента, получившей сведения: определить возможность обращения в антимонопольную службу, если полученные сведения позволили конкуренту недобросовестно получить конкурентное преимущество на рынке.
В этом случае следует дополнительно позаботиться о доказательствах — еще раз проверить статус прав компании на программу, зафиксировать недобросовестное использование конкурентом принадлежащей вам информации, обратить внимание на процессуальный порядок привлечения к ответственности.
В действительности, нет универсального способа защиты ни от одного из возможных способов посягательств на права и законные интересы. Пожалуй, главная рекомендация, которая сослужит вам добрую службу — не стоит игнорировать данные вопросы интеллектуальной собственности, а выстраивание связанных с ней внутренних процессов следует поручать профессионалам, которым вы доверяете.
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