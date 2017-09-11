Эксперты стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности Claims запустили на «Роем!» цикл статей про то, как устроена защита интеллектуальной собственности в России и в мире. В этой публикации партнер Claims Алексей Петров рассказывает о том, что делать если права на интеллектуальную собственность пытается нарушить сам ее создатель — штатный программист, или нанятый компанией фрилансер.

Разработчик ушел с моим кодом. Как наладить внутренние процессы, связанные с интеллектуальной собственностью? Нужно ли наказать разработчика? Разговор на эту тему сложно себе представить еще несколько десятков лет назад, это показалось бы абсурдом: в сознании людей долгое время ничего не было дороже осязаемой собственности — земли, жилища, заводов, средств производства.

Отсюда множество интересных примеров из истории человечества о повышенной ответственности за посягательства именно на собственность. Времена изменились — например, сегодня большого удивления не вызовет утверждение, что стоимость нематериальных активов Coca-Cola несопоставимо выше стоимости основных производственных средств, а утечка коммерчески ценной информации может привести если не к краху бизнеса, то к значительным убыткам.

В мире программ и компьютерных технологий все еще интереснее — разработчики компьютерных игр то и дело анонсируют рост индустрии, не говоря уже о том, что ни одна даже самая простая каждодневная операция современного человека не обходится без компьютерной поддержки. Отсюда интересное наблюдение — практически каждый третий запрос на услуги в области интеллектуальной собственности так или иначе касается именно защиты софта.

В праве интеллектуальной собственности есть хрестоматийная истина — интеллектуальная собственность может принадлежать компании, но никогда в прямом смысле слова не создается ею. За конкретной разработкой всегда стоит автор — физическое лицо, деятельность которого основывается или на трудовом договоре с компанией, или на гражданско-правовом соглашении.

В случае утраты ценной разработки последствия одинаковые, однако, алгоритм мер по предотвращению нарушения и последующих действий существенно различается в зависимости от того, в каких условиях была создана разработка. То есть от того, является ли разработчик сотрудником компании или нет. Итак, давайте разбираться.

Разработчик не является сотрудником компании

В таком случае отношения по поводу создания программного обеспечения, которое в целом или в части может быть создано с «нуля» или в результате модификации существующего софта чаще всего основываются на договоре авторского заказа. Согласно такому договору разработчик должен не просто создать программу, но и передать исключительное право на нее в соответствии с законом.

Несоблюдение договора будет означать отсутствие у компании соответствующих прав. Следующий важный момент — документальное оформление передачи прав и фактическая передача экземпляра программы. Документально передача прав может быть оформлена актом приема-передачи; физически же передать разработку (ее экземпляр) следует на материальном носителе (компакт-диск, flash-накопитель) или путем интернет-ссылки на сервер, где лежит программа; передача может осуществляться также через фиксацию в системе контроля версий.

Использование такой системы крайне удобно и очень популярно среди разработчиков, хотя и может быть сопряжено с определенными финансовыми затратами на создание и обслуживание системы, а также эксплуатационными нюансами.

Любая форма передачи программы должна соответствовать одной очень важной особенности — «гибкости» программного обеспечения, связанной с тем, что программы являются объектами авторских прав. Для такого объекта важна сама структура кода в виде его текста и то, что в случае его изменения, формально, это уже новый самостоятельный объект. Соответственно, для компании-правообладателя важно «считать» все изменения в разрабатываемую программу, поскольку в ее интересах получить монополию в отношении всех версий и частей разработки.

Разработчик работает в компании и оформлен по трудовому договору

Вопрос о том, как правильно выстроить отношения по поводу служебных разработок (в случае, когда разработчик — работник компании), является достаточно сложным. К сожалению, до сих пор многие поставщики софта не уделяют этой теме должного внимания.

Чтобы сохранить права на код, необходимо наладить систему служебного документооборота внутри компании. Примерно это означает реализацию следующих действий:

заключение трудового договора с разработчиком , в котором должна быть указана обязанность работника создавать результаты интеллектуальной деятельности ( программное обеспечение) в рамках исполнения трудовых обязанностей , права на которые принадлежат работодателю;

в котором должна быть указана обязанность работника создавать результаты интеллектуальной деятельности программное обеспечение) в рамках исполнения трудовых обязанностей права на которые принадлежат работодателю; составление должностной инструкции с описанием трудовой функции работника , связанной с разработками софта;

связанной с разработками софта; создание и реализация общей политики , устанавливающей , в каком порядке работник сообщает работодателю о создании разработки , и как работодатель физически получает доступ к ней;

устанавливающей в каком порядке работник сообщает работодателю о создании разработки и как работодатель физически получает доступ к ней; соглашение с работником по порядку выплаты вознаграждений и суммам выплат.

Залогом сохранения исключительного права на программу за работодателем является ее использование (в противном случае, если он не заинтересовался программой в течение трех лет с момента ее передачи работником, исключительное право возвращается к работнику). Взамен автор получает право на вознаграждение, которое, как многим хотелось бы, не является частью заработной платы разработчика и подлежит выплате в порядке и на условиях, определяемом соглашением между работником и работодателем. Отсутствие такого соглашения может больно ударить по капиталу компании, поскольку по иску работника в его пользу с работодателя может быть взыскана рыночная стоимость права использования программы.

Как предотвратить утрату интеллектуальной собственности

В первую очередь, не стоит экономить на информационной безопасности. Это важная инвестиция в будущее компании. Информационная безопасность складывается из таких базовых вещей, как технические меры по предотвращению утечки информации, например, блокировка копирования файлов со служебного компьютера, предоставление доступа к файлам и компьютерам через пароли, защита каналов коммуникации и оборота информации, и пр., а также правовые меры.

К ним можно отнести подписание с работниками соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений, условия о неконкуренции, содержащиеся в трудовых и иных соглашениях, а также, как вариант, меры по установлению режима коммерческой тайны. С правовой точки зрения это означает специальный документооборот, а в техническом плане — ограничение доступа к информации и особый порядок ее хранения.

Что делать , если утечка все-таки произошла

Нет такого механизма, который заставил бы людей оставлять свои знания на прежнем месте работы и, переходя в новую компанию, начинать все сначала. В конце концов, рост карьеры зачастую сопряжен со сменой рабочего места. Однако у медали, как известно, две стороны — в одном случае специалист использует полученные ранее знания и навыки во благо нового проекта, с целью выполнения более сложных задач, а в другом — информация, имеющая ценность для прежнего работодателя, в том числе программный код, просто предоставляется компании-конкуренту. Очевидно, что вторая ситуация крайне опасна и может повлечь финансовые потери, а также вред деловой репутации.

В таком случае, если это произошло, могут помочь следующие меры:

необходимо зафиксировать утечку и провести служебное расследование — установить факт копирования файлов , проверить электронную почту сотрудника , собрать иную информацию , подтверждающую причастность сотрудника к инциденту;

проверить электронную почту сотрудника собрать иную информацию подтверждающую причастность сотрудника к инциденту; обратиться за защитой нарушенных прав по следующим направлениям: в отношении бывшего сотрудника — путем обращения в суд с требованием о возмещении убытков , привлечении работника к административной или уголовной ответственности; в отношении компании-конкурента , получившей сведения: определить возможность обращения в антимонопольную службу , если полученные сведения позволили конкуренту недобросовестно получить конкурентное преимущество на рынке.

В этом случае следует дополнительно позаботиться о доказательствах — еще раз проверить статус прав компании на программу, зафиксировать недобросовестное использование конкурентом принадлежащей вам информации, обратить внимание на процессуальный порядок привлечения к ответственности.

В действительности, нет универсального способа защиты ни от одного из возможных способов посягательств на права и законные интересы. Пожалуй, главная рекомендация, которая сослужит вам добрую службу — не стоит игнорировать данные вопросы интеллектуальной собственности, а выстраивание связанных с ней внутренних процессов следует поручать профессионалам, которым вы доверяете.