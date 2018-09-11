Компания Mail.ru и «Мегафон» объявили о создании маркетплейса Aliexpress Russia, в который Mail.ru внесёт деньги, магазин Pandao и трафик (по собственной оценке MRG, холдинг владеет крупнейшим рекламоносителем Рунета).
«Мегафон» передаст Alibaba Group 10% в MRG, РФПИ [суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением] будет участвовать в проекте деньгами. Итоговое распределение долей в Aliexpress Russia ожидается таким:
- 48% у Alibaba Group,
- 24% у МегаФона,
- 15% у Mail.ru Group,
- 13% у РФПИ.
По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, РФПИ вложит в СП до $300 млн., закрыть её предполагается в I квартале 2019 года. Партнёры заявили, что «деятельность СП будет осуществляться во всех сегментах электронной коммерции, в том числе трансграничном и локальном маркетплейсах, а также собственных прямых продажах».
Корреспонденты РБК нашли магазин китайских товаров Pandao осенью прошлого, 2017 года. Как выяснилось доменом владела Mail.Ru LLC, а доставка покупок лежала на «Почте России». Спустя год Pandao ещё не стал достаточно заметным явлением в российском e-commerce, но претендует на известность — в частности рекламу магазина уже можно видеть по российскому телевидению.
Данным шагом MRG и РФПИ создают мощный противовес СП «Яндекса» и «Сбербанка», которое управляет Яндекс.Маркетом и Beru.ru, бета-версия последнего работает с апреля 2018 года. «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета к декабрю 2017 года. Банк вложит в СП с «Яндексом» 30 миллиардов рублей, при оценке всего проекта на момент сделки в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. По сути MRG снимает с себя головную боль по управлению Pandao, получает существенную часть компетенций Aliexpress и их бренд, привлекает дополнительное финансирование от РФПИ и находит дополнительный способ монетизации своего трафика*.
* По прошлогодней оценке Элины Исагуловой, вице-президента и коммерческого директора Mail.Ru Group, холдинг владеет крупнейшим рекламоносителем Рунета. Одна лишь десктопная аудитория на площадках MRG (например во ВКонтакте и «Одноклассниках») больше, чем у прежнего лидера, то есть баннера на главной странице «Яндекса» и заметно больше, чем MAU и DAU любых российских телеканалов.
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А, забыл: судя по тому, что Мегафон отдает 10% MRG за 24% нового СП, новая компания это сорок процентов от оценки Mail.ru
Не знал, что маркетплейсы это так жирно
Капитуляция перед китайцами
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155736771112304&id=709372303
Стало более-менее понятно для кого вчера разгрузили 40% мощностей «Почты России» в европейской части страны.
Капитализация Alibaba/Amazon достаточно характерна… Ну и яндекс судя по всему приехал… На этом рынке у них конкурентных преимуществ нет. VK/OK+мегафон легко объяснит колхознику где правильное место для покупок
и следующий шаг кстати тоже вырисовывается объединение билайна и мегафон, что будут делать Ростелеком и МТС тоже интересно
Борис, можно было и дешевле капитулировать, не отдавая кучу долей денег и активов
Наверное ты не прав
дык Яндекс уже на эту тему заморочился и запартнёрился со Сбербанком, где за цифровые продукты с недавних пор Марк Завадский (экс-АлиЭкспресс) отвечает. https://roem.ru/17−07−2018/272461/zavadsky-sber-18/
это про «тот самый» beru.ru
яндекс не контролирует товарный поток, изначально невыиграшная позиция. плюс охват в маил.ру тут не хуже
Экономия. «Товары ВКонтакте» и несколько смежных оклорекламных и платёжных сервисов — можно смело закрывать.
Яндекс контролирует поиск, хотя и наполовину с гуглом, но… с учетом того что Google априори нейтрально к обоим маркетплейсам, а Яндекс с Маркетом нет и тут в РФ у него пока все очень еще неплохо, то имхо преимущество по любому на стороне Я и Co ибо у них «бесплатный» и всеохватывающий рекламный ресурс, которого у Mail нет, а их трафик с игровых и соц. проектов в лиды конвертируется на 2 порядка хуже…