Компания Mail.ru и «Мегафон» объявили о создании маркетплейса Aliexpress Russia, в который Mail.ru внесёт деньги, магазин Pandao и трафик (по собственной оценке MRG, холдинг владеет крупнейшим рекламоносителем Рунета).

«Мегафон» передаст Alibaba Group 10% в MRG, РФПИ [суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением] будет участвовать в проекте деньгами. Итоговое распределение долей в Aliexpress Russia ожидается таким:

48% у Alibaba Group,

24% у МегаФона,

15% у Mail.ru Group,

13% у РФПИ.

По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, РФПИ вложит в СП до $300 млн., закрыть её предполагается в I квартале 2019 года. Партнёры заявили, что «деятельность СП будет осуществляться во всех сегментах электронной коммерции, в том числе трансграничном и локальном маркетплейсах, а также собственных прямых продажах».

Корреспонденты РБК нашли магазин китайских товаров Pandao осенью прошлого , 2017 года. Как выяснилось доменом владела Mail.Ru LLC , а доставка покупок лежала на «Почте России». Спустя год Pandao ещё не стал достаточно заметным явлением в российском e-commerce , но претендует на известность — в частности рекламу магазина уже можно видеть по российскому телевидению.

Данным шагом MRG и РФПИ создают мощный противовес СП «Яндекса» и «Сбербанка», которое управляет Яндекс.Маркетом и Beru.ru, бета-версия последнего работает с апреля 2018 года. «Сбербанк» нашел себе партнера в лице Яндекс.Маркета к декабрю 2017 года. Банк вложит в СП с «Яндексом» 30 миллиардов рублей, при оценке всего проекта на момент сделки в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. По сути MRG снимает с себя головную боль по управлению Pandao, получает существенную часть компетенций Aliexpress и их бренд, привлекает дополнительное финансирование от РФПИ и находит дополнительный способ монетизации своего трафика*.

* По прошлогодней оценке Элины Исагуловой, вице-президента и коммерческого директора Mail.Ru Group, холдинг владеет крупнейшим рекламоносителем Рунета. Одна лишь десктопная аудитория на площадках MRG (например во ВКонтакте и «Одноклассниках») больше, чем у прежнего лидера, то есть баннера на главной странице «Яндекса» и заметно больше, чем MAU и DAU любых российских телеканалов.