Роскомнадзор в очередной раз измерил качество мобильной связи в избранных городах России. Автоматизированная система контроля работает по утвержденной Минкомсвязью России методике 2017-го года. Как и в 2017-м, самый плохой мобильный интернет в Москве, по оценке РКН, продаёт своим абонентам «Билайн». Самый лучший — «МегаФон». Последний оператор лидирует и в Санкт-Петербурге, однако самый медленный мобильный интернет в северной столице абоненты покупали у МТС, а не у «Билайна». Скорости доступа в интернет в Москве у «Билайна» и «Мегафона» различаются почти вдвое, 7,6 Мбит/с (в 2017 — 5 Мбит/с) против 13,8 Мбит/с (в 2017 - 13,1 Мбит/с) соответственно. Следует отметить, что лидирующий в сегменте мобильного интернета «МегаФон» за год рухнул с первого на последнее четвёртое место по доли «неуспешных голосовых звонков» в Москве. Их 2,5% против 0,7% в 2017 году. Роскомнадзор исследовал качество мобильной связи в период со 2 апреля по 16 июля 2018 года.

Скорость доступа в интернет в Москве (больше — лучше), через:

МегаФон - 13,8 Мбит/с. (в 2017 году - 13,1 Мбит/с);

МТС - 13,1 Мбит/с. (2017 г.: 10,1 Мбит/с);

Tele2 - 10,2 Мбит/с. (2017 г.: 9,4 Мбит/с);

Билайн - 7,6 Мбит/с. (2017 г.: 5 Мбит/с).

Скорость доступа в Санкт-Петербурге:

МегаФон - 11,7 Мбит/с.;

Билайн - 9,6 Мбит/с.;

Tele2 - 9,1 Мбит/с.;

МТС - 8,6 Мбит/с.

Доля неуспешных звонков (меньше — лучше), в Москве:

Tele2 - 0,5% (в этот же период 2017 года - 1,2%);

МТС - 1,5% (2017 г.: 0,8%);

Билайн - 2,1% (2017 г.:15,1%);

МегаФон - 2,5% (2017 г.: 0,7%).

В Санкт-Петербурге:

Билайн - 1,4%;

Tele2 - 1,4%;

МегаФон - 1,5%;

МТС - 2,3%.

В сентябре 2017 года Роскомнадзор уже назвал «Билайн» худшим оператором по качеству связи среди «большой четверки» в Москве. Владеющий сетью «Вымпелком» не согласился с результатами измерений и заявил о намерениях проверить их достоверность. Чего сделать, однако, не удалось, как объяснили в «Вымпелкоме» регулятор прислал бессмысленный файл:

«По нашему официальному запросу о предоставлении лог-файлов Роскомнадзор предоставил нам документ в формате txt с названием этих файлов. Самих лог-файлов, а также любой другой информации, которая позволила бы нам проверить справедливость и точность этого «исследования», мы так и не получили».

Роскомнадзор опроверг уклонение от сотрудничества с оператором и снова классифицировал его связь, как самую плохую в столице России: