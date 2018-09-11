Роскомнадзор в очередной раз измерил качество мобильной связи в избранных городах России. Автоматизированная система контроля работает по утвержденной Минкомсвязью России методике 2017-го года. Как и в 2017-м, самый плохой мобильный интернет в Москве, по оценке РКН, продаёт своим абонентам «Билайн». Самый лучший — «МегаФон». Последний оператор лидирует и в Санкт-Петербурге, однако самый медленный мобильный интернет в северной столице абоненты покупали у МТС, а не у «Билайна». Скорости доступа в интернет в Москве у «Билайна» и «Мегафона» различаются почти вдвое, 7,6 Мбит/с (в 2017 — 5 Мбит/с) против 13,8 Мбит/с (в 2017 - 13,1 Мбит/с) соответственно. Следует отметить, что лидирующий в сегменте мобильного интернета «МегаФон» за год рухнул с первого на последнее четвёртое место по доли «неуспешных голосовых звонков» в Москве. Их 2,5% против 0,7% в 2017 году. Роскомнадзор исследовал качество мобильной связи в период со 2 апреля по 16 июля 2018 года.
Скорость доступа в интернет в Москве (больше — лучше), через:
- МегаФон - 13,8 Мбит/с. (в 2017 году - 13,1 Мбит/с);
- МТС - 13,1 Мбит/с. (2017 г.: 10,1 Мбит/с);
- Tele2 - 10,2 Мбит/с. (2017 г.: 9,4 Мбит/с);
- Билайн - 7,6 Мбит/с. (2017 г.: 5 Мбит/с).
Скорость доступа в Санкт-Петербурге:
- МегаФон - 11,7 Мбит/с.;
- Билайн - 9,6 Мбит/с.;
- Tele2 - 9,1 Мбит/с.;
- МТС - 8,6 Мбит/с.
Доля неуспешных звонков (меньше — лучше), в Москве:
- Tele2 - 0,5% (в этот же период 2017 года - 1,2%);
- МТС - 1,5% (2017 г.: 0,8%);
- Билайн - 2,1% (2017 г.:15,1%);
- МегаФон - 2,5% (2017 г.: 0,7%).
В Санкт-Петербурге:
- Билайн - 1,4%;
- Tele2 - 1,4%;
- МегаФон - 1,5%;
- МТС - 2,3%.
В сентябре 2017 года Роскомнадзор уже назвал «Билайн» худшим оператором по качеству связи среди «большой четверки» в Москве. Владеющий сетью «Вымпелком» не согласился с результатами измерений и заявил о намерениях проверить их достоверность. Чего сделать, однако, не удалось, как объяснили в «Вымпелкоме» регулятор прислал бессмысленный файл:
«По нашему официальному запросу о предоставлении лог-файлов Роскомнадзор предоставил нам документ в формате txt с названием этих файлов. Самих лог-файлов, а также любой другой информации, которая позволила бы нам проверить справедливость и точность этого «исследования», мы так и не получили».
Роскомнадзор опроверг уклонение от сотрудничества с оператором и снова классифицировал его связь, как самую плохую в столице России:
«В соответствии с запросом ПАО «Вымпелком» Роскомнадзор 15 сентября направил log-файлы мониторинга параметров качества услуг подвижной радиотелефонной связи в общедоступном формате txt, протоколы измерений и отчет по проведенным измерениям по Москве за апрель-июль 2017 года. Формат направленных log-файлов соответствует требованиями Методики оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифоровым. Направленные в ПАО «ВымпелКом» материалы пригодны для анализа профильными специалистами с целью подтверждения правильности проведенных Роскомнадзором замеров».
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