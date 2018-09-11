11 сентября РФПИ, Alibaba Group, "МегаФон" и Mail.Ru Group объявили о создании крупнейшего совместного предприятия на российском рынке электронной коммерции. Исходя из будущих долей в проекте и рыночной стоимости активов, которыми обменяются партнёры, всё СП уже оценивается в $2 млрд. Ещё в 2017-м году появилось конкурирующее СП «Яндекса» и Сбербанка — свой маркетплейс они оценили в в 60 млрд рублей, таким образом сегодня СП «Яндекса» и Сбербанка потеряло звание крупнейшего e-commerce проекта в России. Firrma собрала комментарии участников рынка. В частности представитель Яндекс.Маркета (на его базе и создано СП с главным российским банком) надеется, что «Aliexpress Россия» заинтересован в счастье покупателей, а не в заработках и поэтому не будет злоупотреблять своим почти монопольным положением на рынке соцсетей:

Мы надеемся, что новое СП заинтересовано, прежде всего, в счастье покупателей и поэтому будет строить экосистему, доступ к ресурсам которой, например, к рекламным возможностям социальных сетей, будет у всех игроков рынка.

Мария Заикина, PR-директор Ozon.ru, обратила внимание, что сделка поддержит, прежде всего, китайцев, а не россиян: «Такая крупная сделка снова в первую очередь касается сектора трансграничной торговли, а не создания десятков тысяч рабочих мест и развития логистической инфраструктуры для e-commerce внутри страны.

Подробно с комментариями игроков рынка можно ознакомиться в публикации Firrma.ru: Сверхновый маркетплейс: что говорят про слияние Alibaba Group, "МегаФон" и Mail.Ru.

По описанным параметрам СП, прежде всего, затрагивает трансграничную торговлю, тем не менее, будет здорово, считают в Ozon.ru: «Если в перспективе партнерство позволит AliExpress вернуться к программе поддержки среднего и малого российского бизнеса. Сегодня 9 из 10 небольших продавцов в России ограничивают свои продажи собственным городом / регионом, очевидно, что это сильно мешает реализации потенциала российского бизнеса. Для преодоления этой ситуации OZON, например, запускает маркетплейс, однако, сделать быстрый рывок в этом направлении будет проще усилиями нескольких крупных игроков».

Сооснователь и гендиректор Lamoda Флориан Янсен проигнорировал угрозы, исходящие от «Aliexpress Россия» для его бизнеса и предпочёл обратить внимание на потенциал к росту у логистической инфраструктуры России. С приходом новых больших игроков она получит дополнительный толчок к развитию.

Глава ГК «220 Вольт» Алексей Фёдоров считает запуск СП тревожным звоночком для магазинов, которые торгуют «всем и сразу», однако площадки со специфическим набором товаров, востребованных у узкой и требовательной аудитории, по предположению Фёдорова, возможно сохранят популярность.

Антон Бутивщенко, CEO SafeCrow честно признал: «на российском рынке нет достойного конкурента Ali» и допустил, что маркетплейс будет платить налоги, как резидент РФ (магазин Pandao, ставший для Mail.ru Group прообразом сегодняшнего СП, торгует из Китая, поэтому освобождён, как минимум от НДС).

Роман Чипчигин, директор по продукту e-commerce-агентства Aero рассчитывает, на рост конкуренции между такими гигантами, как «Яндекс», OZON и новичком: «темпы роста онлайн-продаж в России должны заметно вырасти с приходом нового глобального игрока, в том числе за счет привлечения на площадку аудитории Mail.ru и МегаФона».