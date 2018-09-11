Генпрокуратура России подала иск о возмещении ущерба к бывшему пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам дела о растрате в ведомстве, сообщает «Интерфакс».

Адвокат господина Ампелонского Сергей Седаков отметил, что, несмотря на то, что Генпрокуратура не является стороной по делу, она может обращаться в суд в защиту интересов государства. «В данном случае Генпрокуратура подала иск о компенсации причиненного ущерба именно в защиту интересов государства», — добавил он.