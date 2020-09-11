Из «Одноклассников» сообщили, что контент групп будет оценивать на предмет качества искусственный интеллект. По результатам оценки «по десяткам параметров» они будут ранжироваться в лентах пользователей и в рекомендациях.

Основная задача нового алгоритма — повысить качество контента в лентах новостей пользователей. В частности, он умеет определять, когда и на какой странице контент впервые появился в ОК, и находить его дубли в других группах, а также учитывает множество других факторов.

Теперь выше ранжируются те группы, которые публикуют высокий процент уникального контента. Кроме того, алгоритм учитывает вовлеченность в контент относительно его охвата в ленте новостей, долю ботов среди подписчиков группы и другие факторы. Большая часть факторов учитывается в сравнении с другими группами в ОК, что позволяет объективно оценивать авторов в общей экосистеме контента в соцсети.

Днём ранее Mail.ru открыла блогерам возможность публиковать посты в «Пульсе» -- ленте рекомендованных материалов. Ранее там размещались материалы СМИ-партнёров, получаемые через подключение RSS. Авторы будут зарабатывать «процент от дохода с любой рекламы, размещенной на странице материала». Статьи будут публиковаться после проверки модераторами. Ссылки на посторонние сайты в постах давать нельзя, но компания обещает, что будет можно.

У «Пульса» есть требования к качеству материалов, призванные бороться с кликбейтом, сексом и запрещёнными темами, а также гомеопатией, эзотерикой и «капслоком».