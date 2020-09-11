Фонд, который раньше назывался Mail.ru Games Ventures, теперь называется MY.GAMES Venture Capital (MGVC). Это должно увести его от ассоциаций с почтой, подчеркнуть глобальность и акцентировать доступ стартапов к экосистеме MY.GAMES. Конференция The Big Deal Meetings, посвященная геймдизайну и разработке, начнёт проводиться за пределами России (ранее мероприятия MGVC проходили в Санкт-Петербурге, Калининграде и Минске).

Игры являются одним из ключевых направлений бизнеса MRG. По итогам 2019 года выручка выросла на 23% и составила 35% от совокупной сегментной выручки. На глобальном рынке компания намерена сосредоточиться на мобильных играх.