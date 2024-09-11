Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров заявил о том, что автопроизводитель Sollers собирается включить гибридные пикапы в линейку производящихся автомобилей.

Производство гибридов является одним из пунктов планов по развитию российской автопромышленности, на сейчас в России автомобили подобного типа производятся только на заводе «Haval».

Помимо вариантов автомобилей с ДВС, к выпуску готовятся ещё и чисто электрические автомобили (например, «Атом»), однако гибридная установка, требующая наличия и электрической подсистемы, и двигателя, существенно усложняет и удорожает конструкцию автомобиля, что снижает спрос в России на такую продукцию, особенно с учётом невысокой цены топлива.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>