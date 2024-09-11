Издание Bloomberg сообщило об аресте 66-летнего директора Samsung мистера Чоя по обвинению в краже технологических и торговых секретов компании.

Мистер Чой создал в китайском Ченду фабрику по производству 20нм чипов памяти, при этом он нанимал и других сотрудников Samsung для строительства фабрики.

Конкретные подробности дела не раскрываются, однако Корея регулярно сталкивается с попытками хантинга сотрудников Samsung и Hynix китайскими компаниями, в том числе и совпадающих с перемещением этими сотрудниками технической документации о производстве чипов в сторону Китая.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>