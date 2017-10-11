По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета Петербурга Андрей Задачин задержал на двое суток совладельца интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Его подозревают в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (соответствующая статья УК не подразумевает реального ареста, вероятно 11 октября будет объявлена мягкая мера пресечения, «подписка», домашний арест, или не будет объявлено никакой).

Следственный комитет разбирает возможное мошенничество при кредитовании онлайн-ретейлера в «Сбербанке». Днём 10 октября обыски прошли у совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, делового партнёра «Юлмарта» предпринимателя Олега Морозова, и у бывшего гендиректора «Юлмарта» Сергея Федоринова. Задержан лишь Костыгин, распространивший краткую реплику: «Во время кризиса или шторма — главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений».

По оценке адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы Костыгина:

… крупнейший банк [Сбербанк] страны здесь выступает даже не субъектом конфликта, а фактически проводником интересов инвестиционной группы А1, поддерживающей в этом споре миноритарного акционера Михаила Васинкевича. Но репутационные издержки будет нести Сбербанк, поскольку группа А1 действует в привычной для неё манере […]. Нужен ли Сбербанку подобный новый штрих в его имидже — отдельный вопрос. А группе А1 мы бы посоветовали вспомнить пословицу, что не должен разбрасывать камни тот, кто сам живет в стеклянном доме.

Как выяснилось в сентябре прошлого 2016 года, Михаил Васинкевич (и Алексей Никитин) потребовали от мажоритарных акционеров «Юлмарта» выкупить их доли по заявленной цене — для Костыгина она выглядела завышенной (Васинкевич и Никитин обратились в Международный арбитраж Лондона). Спустя месяц на совет директоров «Юлмарта», с доверенностью от Васинкевича, пришли юристы A1, подразделения «Альфа-Групп», известного своими победами в корпоративных войнах. К ноябрю конфликтующие смогли заблокировать работу совета директоров «Юлмарта», а полумесяцем ранее Костыгин добился ареста имущества Васинкевича на полмиллиарда рублей. С сентября инвестфонд Templeton Asset Management в суде на Британских Виргинских островах пытался обанкротить Ulmart Holdings — материнскую компанию российского «Юлмарта», но успеха не достиг. Одновременно Костыгин переуступил долги «Юлмарта» «Балтийской электронной площадке» и предпринимателю Олегу Морозову, которые потребовали обанкротить «Юлмарт» (в апреле 2017 суд, по требованию «Сбербанка», признал недействительным договор Морозова и Костыгина по переуступке долга).

Юристы , дававшие комментарии российским СМИ , объясняли , что из-за особенностей законодательства возможно , что контроль над « Юлмартом» перехватит тот , кто первым докажет суду статус кредитора старого юрлица « Юлмарта». Долги , к фактическому « банкротству» или к низкой эффективности бизнеса магазина , при этом прямого отношения не имеют , но используются как удобный инструмент.

Наконец в декабре 2016 года «Сбербанк» потребовал от трех дочек «Юлмарта» досрочно погасить обязательства на сумму в 1 миллиард рублей (позднее требования уточнялись и делились на отдельные производства). В июле 2017 «Сбербанк» отсудил у «Юлмарта» 782 млн рублей. В августе Санкт-Петербургский городской суд заблокировал процедуру банкротства интернет-магазина по иску Олега Морозова. Суд занял сторону «Сбербанка», который утверждал, что банкротство необходимо приостановить до того, как «Юлмарт» расплатится с банком.

Кроме «Сбербанка» возврата средств и банкротства требовал банк ВТБ. 5 октября 2017 Дзержинский районный суд Петербурга взыскал с совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по договору поручительства в пользу ВТБ 652,9 млн рублей и пошлину в сумме 60 000 рублей. Банкротства НАО «Юлмарт» сейчас требуют также «Уралсиб» и банк «Санкт-Петербург».