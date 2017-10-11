Инвестиционная компания «Эльбрус Капитал», управляющая активами более чем на $1 млрд, вышла на рынок фудтеха — приобрела крупную миноритарную долю в онлайн-сервисе по доставке еды «Шефмаркет». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. Сделка оценивается в несколько миллионов долларов, точная сумма неизвестна. Как и в предыдущей сделке «Шефмаркета», финансирование пойдет на развитие в Центральной России, по словам основателя стартапа Сергея Ашина. В течение нескольких лет он планирует вывести «Шефмаркет» в пятерку крупнейших в России компаний по доставке продуктов питания, заказанных онлайн.