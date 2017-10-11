Венчурный фонд Exantech инвестировал $10 млн в российский стартап Comino, который разработал хайтек-устройство на жидкостном охлаждении для обогрева дома и одновременно для майнинга криптовалюты (добывает ее при помощи вычислительных мощностей). Об этом сообщают «Ведомости». По словам гендиректора Comino Евгения Власова, прибор, работающий на уникальном ПО, стоит $4500. Стороны не раскрывают, какую долю получил фонд. Первая версия устройства зарабатывает в день примерно $10 (по текущему курсу Ethereum), т. е. около 18 000 рублей в месяц, а на оплату электричества для работы одного устройства нужно исходя из московских тарифов около 4500 рублей.