Сеть «220 вольт», управляющим директором которой является президент АКИТ Алексей Федоров, стала первым российским DIY-ритейлером, вышедшим на площадку Alibaba.com. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сети.

На китайской платформе компания продает только абразивные материалы. По словам представителей «220 вольт», в ближайшие несколько лет новый канал продаж увеличит объем экспорта абразивных материалов на 48%. Сеть уже экспортирует абразивные материалы в Европу и ближнее зарубежье по «классическим каналам», но делает большие ставки на Alibaba.

Федоров рассказал, что минимальный оборот продаж с китайской площадки должен составлять не менее 25 млн рублей в месяц, тогда канал будет заметен внутри других рекламных каналов компании. Процесс выхода на Alibaba.com для «220 вольт» был непростым, на все ушло примерно полгода. Компании пришлось работать с посредниками, которые уже умеют создавать бизнес с китайской платформой. В планах «220 вольт» — выход на торговую интернет-площадку Tmall, которая также входит в AlibabaGroup.