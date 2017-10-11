Агентство Reuters обнаружило в открытых источниках информацию о закупках российскими госкомпаниями ПО Microsoft на общую сумму более 60 млн рублей. Американские компании не могут продавать свою продукцию российским госструктурам, ведущим операции в Крыму, из-за экономических санкций, однако во всех перечисленных сделках конечным продавцом всегда была третья сторона — системный интегратор, или дистрибутор ПО. Reuters в частности обнаружило закупки компании «Алмаз-Антей» — российского производителя вооружений и «Главгосэкспертиза» — одного из подрядчиков в проекте Керчинского моста.