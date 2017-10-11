Государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания у президента Владимира Путина.

По словам Силуанова, необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. Однако он отказался говорить о конкретных параметрах, добавив, что в целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне.

Владимир Путин поддержал позицию ЦБ, который неоднократно предупреждал о рисках бесконтрольного развития рынка блокчейна.

Использование криптовалют несёт и серьёзные риски. Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путём, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность.

Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или «надувания пузырей», как сейчас иногда модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это серьёзная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса, государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами, — заявил на совещании Путин.