Эксперты стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности Claims запустили на «Роем!» цикл статей про то, как устроена защита интеллектуальной собственности в России и в мире. В этом материале партнер Claims Екатерина Проничева и юрист компании Антон Ендресяк рассказали, как защитить свои разработки и нужно ли это делать.

Каждый разработчик неоднократно ловил себя на мысли «Ага! Эта программа работает точно так же, как и моя! Наверное, недобросовестным конкурентам как-то удалось украсть мой код». Такое беспокойство можно понять, поскольку исходный код свежего и актуального на рынке программного решения — это самый важный актив, который только может быть в IT-сфере, а в обеспечение его безопасности и неприкосновенности могут вкладываться огромные деньги и затраты человеческого труда. «Что же мне делать, если код украли?» — может вспылить в подобной ситуации разработчик, и будет абсолютно прав. Давайте попробуем разобраться, что же действительно стоит предпринять в подобной ситуации.

Первое и самое главное — успокойтесь и не паникуйте. Никогда не предпринимайте необдуманных действий.

Второе — убедитесь, что «недобросовестный конкурент» действительно украл ваш код. Тот текст, написанный на каком-то языке программирования, который приводит в движение ваш алгоритм, который заставляет его работать. На этом этапе необходимо понимание того, что сами алгоритм и идея вашей программы не охраняются законом по умолчанию. Без дополнительных усилий со стороны разработчика и его юристов охраняется только «материальная форма» вашей программы, то есть ее исходный код, и только в том виде, в каком он написан. Незначительные, на первый взгляд, изменения в структуре или синтаксисе кода могут быть достаточными для того, чтобы ваш конкурент заявил о самостоятельности своего «произведения». И закон будет на его стороне.

Абсолютно осознанным в такой ситуации станет постановка вопроса со стороны разработчика: «Объясните тогда, как же мне стать точно уверенным, что мой код скопировали дословно». Здесь можно предложить несколько вариантов действий.

Возьмите программу конкурента и самостоятельно декомпилируйте ее исходный код! Шутка . Ни в коем случае так не делайте , и никогда не слушайте подобных советов. Знайте , что декомпиляция чужого кода — это самостоятельное правонарушение , посягающее на интеллектуальные права конкурентов ( по общему правилу). Декомпилируете самостоятельно — превратитесь из истца в ответчика.

. Ни в коем случае так не делайте и никогда не слушайте подобных советов. Знайте что декомпиляция чужого кода — это самостоятельное правонарушение посягающее на интеллектуальные права конкурентов по общему правилу). Декомпилируете самостоятельно — превратитесь из истца в ответчика. Попробуем тогда обернуть такую же идею ( посимвольно сравнить два исходных кода) в границы правового поля. Кто сможет нам помочь? Конечно , суд! В рамках судебного разбирательства разработчик может ходатайствовать о проведении компьютерно-технической экспертизы , результатом которой будет служить вывод эксперта о наличии или отсутствии заимствований в исходном тексте программы. Так , например , по делу №А56−21040/15 судом была назначена подобная экспертиза , результаты которой позволили установить , что вероятность происхождения исходного кода программы Ответчика на основе исходного кода программы Истца является наиболее вероятной. Эксперт дал подобную оценку , сравнив исходные коды обеих программ и поняв , что второй состоит примерно на 88% из заимствований.

посимвольно сравнить два исходных кода) в границы правового поля. Кто сможет нам помочь? Конечно суд! В рамках судебного разбирательства разработчик может ходатайствовать о проведении компьютерно-технической экспертизы результатом которой будет служить вывод эксперта о наличии или отсутствии заимствований в исходном тексте программы. Так например по делу №А56−21040/15 судом была назначена подобная экспертиза результаты которой позволили установить что вероятность происхождения исходного кода программы Ответчика на основе исходного кода программы Истца является наиболее вероятной. Эксперт дал подобную оценку сравнив исходные коды обеих программ и поняв что второй состоит примерно на 88% из заимствований. Еще одним действенным вариантом « наблюдения за программой конкурента» может стать активное наблюдение и охрана собственного кода. Необходимо установить такую систему доступа к информации на производстве , которая позволит с точностью до 100% понимать , что исходники « слиты» или украдены кем-то из работников. Конечно , так вы все равно не подтвердите использование конкурентом именно вашего кода , но вероятность того , что в программе конкурента использован именно ваш « слитый» код будет гораздо выше , нежели в ситуации , когда система показывает , что неавторизованного доступа не было. В этом случае можно гораздо увереннее ходатайствовать о проведении экспертизы.

Третье — убедитесь, что вы сами обладаете исключительными правами на вашу программу в полном объеме. Может сложиться так, что правообладателем являетесь вовсе не вы как компания-разработчик или вы, но не единолично; или единолично вы, но с ограничениями; или любая комбинация указанных выше ситуаций.

Программу написал ваш работник , но сделал это за пределами рабочего времени и за пределами заданий , полученных от вас — скорее всего , исключительное право на такую программу , пусть и распространяемую от имени вашей компании , будет принадлежать непосредственно работнику. Тогда вы не сможете действовать для защиты чужих прав. Подробнее вы можете ознакомиться с этой проблемой в нашей предыдущей статье.

но сделал это за пределами рабочего времени и за пределами заданий полученных от вас — скорее всего исключительное право на такую программу пусть и распространяемую от имени вашей компании будет принадлежать непосредственно работнику. Тогда вы не сможете действовать для защиты чужих прав. Подробнее вы можете ознакомиться с этой проблемой в нашей предыдущей статье. Программу написала ваша команда , но с привлечением одного или нескольких фрилансеров — есть вероятность , что исключительными правами вы обладаете наряду с такими фрилансерами.

но с привлечением одного или нескольких фрилансеров — есть вероятность что исключительными правами вы обладаете наряду с такими фрилансерами. Программа написана вами лично или вашими работниками по заданию от начала и до конца , но кто-то при разработке воспользовался кодом из библиотеки , распространяемой по системе open source с применением положений какой-нибудь из существующих сейчас лицензий. Например , если вы для написания собственной программы использовали некий код , распространяемый по лицензии GNU GPL3 , то вы также будете обязаны распространять свою программу по этой же лицензии , а также предоставлять пользователям исходный код. Очевидно , что настоящая лицензия не соотносится в большинстве случаев с коммерческими целями использования вашей программы. В силу описанного выше , старайтесь всегда писать программы только собственными силами , не обращаясь к open source источникам , только если open source не есть цель вашего проекта.

Проделав указанные выше три шага, вы сможете с высокой степенью уверенности утверждать, что ваши права действительно были нарушены. И теперь вам нужно понять, как же можно защитить свои разработки. Ответ до боли очевиден — необходимо инициировать судебный процесс о защите ваших интеллектуальных прав и о возмещении причиненных незаконным использованием программы убытков или взыскании компенсации.

Однако ваши судебные ожидания могут не совпасть с реальностью, а сумма компенсации в случае выигрыша составить значительно меньшую сумму, чем вы ожидали. Это связано, в первую очередь, со сложившейся практикой судов, которые стремятся практически в любом деле уменьшить размер присужденной компенсации. Кроме того, как мы помним, правовая охрана кода как такового в силу его создания является достаточно слабой и уязвимой по отношению к позиции ответчика. Ему достаточно заявить о самостоятельности и независимости проделанной им работы по написанию программы, чтобы затянуть судебные процессы и втянуть все стороны в долгую и кропотливую процедуру «сличения» исходных текстов двух программ. Кроме того, стоит ответчику использовать ваш уникальный алгоритм для написания на его основе программы на другом языке программирования, и суд однозначно не усмотрит нарушения.

«Тогда как мне усилить защиту своих основных разработок?» — спросите вы. Для повышения правовой защиты программного решения можно предложить несколько действенных способов, связанных с использованием всего остального арсенала интеллектуальной собственности, кроме «литературных произведений» и авторского права, используемых по умолчанию.

1. Товарные знаки. Удивительно, но кажущийся на первый взгляд абсолютно неприменимым к программному обеспечению институт может очень действенно работать на благо разработчиков. Действительно, товарный знак позволяет защитить любое изображение или любое слово, которые могут индивидуализировать товар на рынке. При этом, товар, разумеется, не только яблоки или молоко — программа для ЭВМ тоже является товаром, который разработчик продает на рынке, и для целей правовой охраны она ничем не отличается от яблок.

Заполнить заявку в Роспатент на товарный знак можно изображением интерфейса вашей программы, анимационным знаком с исполнением уникальной функции; название продукта может быть зарегистрировано в качестве словесного товарного знака.

Товарный знак № 518415, принадлежащий Яндексу

Изменяющийся товарный знак № 526621, принадлежащий Яндексу. Ссылка на видеофайл.

Товарный знак США № 77921869, принадлежащий Apple.

Один из многочисленных товарных знаков Angry Birds.

Различные поколения персонажей Angry Birds также зарегистрированы в качестве товарных знаков, в том числе, в отношении России:





Товарный знак является достаточно простым (в сравнении с патентом) инструментом охраны интеллектуальной собственности — от разработчика потребуется только наличие различительной способности у интерфейса, названия или любого другого поданного на регистрацию объекта. Если такой объект уникальный, то можете рассчитывать на ее наличие и готовить кошелек для оплаты пошлин.

2. Еще один достаточно действенный вариант, способный защитить ваш продукт, — патент на изобретение. Заметим, что запатентовать можно не исходный код программы, а непосредственно алгоритм, положенный в ее основу. Это решает обозначенную выше «проблему многоязычности», поскольку охрана алгоритма расширяется на все существующие сегодня и способные существовать в будущем языки программирования — нарушением патента будет любая программа, исполняющая по сути тот же самый алгоритм.

Правда, вместе с расширением охраны потенциальный правообладатель получает и расширенные требования к изобретению и процедуре его регистрации: Роспатент будет проводить широкую экспертизу, определяющую степень новаторства такого алгоритма, а также неочевидность заложенного в нем изобретательского решения. Согласитесь, не все ваши алгоритмы являются новыми и неочевидными для специалистов. Кроме того, за поддержание в силе патента требуется ежегодно оплачивать не самые дешевые пошлины и, разумеется, изложить ваш алгоритм в патенте так, как он есть, предоставив доступ к нему неограниченному числу лиц. А действует патент только на территории той страны, где он получен. Защититься им от «пиратов» на территории всего остального мира можете даже не надеяться. Есть, конечно, международная система патентования, которая предполагает подачу одной заявки с одной датой приоритета сразу на несколько стран, но такая защита является достаточно дорогой, сложной, и, что часто является наиболее критичным для разработчиков, очень медленной.

Получается, что защита алгоритма программы как изобретения дает как преимущества, так и недостатки. Несмотря на это, в России на сегодняшний день действует множество патентов на алгоритмы, например, RU2456661, RU2460131 и другие.

3. Противоположность патентованию — введение режима конфиденциальности на предприятии. При грамотном подходе к введению правил по взаимодействию с информацией в вашей организации, вы также получите право на секрет производства, который и будет заключаться, в том числе, в коде вашей программы. Такой способ сравнительно прост во внедрении и достаточно дешев. Казалось бы, вот он — идеальный способ, но это не так. Основная проблема «ноу-хау» заключается в том, что все ваши права на него прекратятся в тот момент, когда секрет производства перестанет быть секретом. Поэтому необходимо приложить максимальные усилия к тому, чтобы «угнать» программу было очень сложно.

4. Существует еще один способ, уже не связанный с интеллектуальной собственностью как таковой. Конкурент вывел на рынок аналогичный продукт и переманил часть клиентов к себе. Ключевое слово для последнего способа защиты — «конкурент». Обращаемся в Антимонопольную службу. Если продукт конкурента визуально и технически похож на ваш, то можно говорить о намеренном создании смешения товаров в сознании потребителя, которое является противоправным. Вам нужно будет просто изложить ваши доказательства наличия смешения (их вы можете получить, проведя, например, социологический опрос о сходстве интерфейсов) в заявлении и направить его в ФАС. А в том случае, если сотрудники службы все-таки установят наличие правонарушения, вы сможете обратиться на этом основании в суд с требованием о возмещении убытков. Шансы на удовлетворение такого требования будут выше, чем шансы выиграть суд на основании требований из авторского права. Например, как-то раз компании удалось взыскать более 1,5 млрд руб. упущенной выгоды на основании решения ФАС о признании действий ее конкурента недобросовестной конкуренцией (дело № А41−18369/2016).

В заключение скажем, что использование вами способов, описанных выше, возможно как по отдельности, так и в совокупности. Только режим ноу-хау не может быть использован совместно с патентованием, поскольку один предполагает абсолютную закрытость программы, а второй — абсолютную прозрачность алгоритма. Самое полезное, что эти способы только расширяют ваши права, но никак не ограничивают защиту программы как литературного произведения с привлечением институтов авторского права, о которых мы говорили в самом начале. То есть, любые ваши дополнительные телодвижения в любом случае окупятся, поэтому мы советуем для особо важных проектов такие телодвижения совершать в обязательном порядке: чем важнее продукт, тем больше вам необходимо вложить в его охрану.