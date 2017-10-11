Data Insight и eBay выпустили исследование рынка экспорта товаров из России. Объем экспорта материальных товаров, купленных при помощи e-commerce, в 2016 году составил $430 млн, количество отправленных посылок- 7,9 млн. Средний чек покупки иностранца в российском онлайн-магазине — 55 долларов. По прогнозу авторов отчета, в 2017 году этот сегмент рынка вырастет не менее чем на 14% год к году.

Из всего объема экспортируемых товаров, заказанных в онлайне, две трети приходится на трансграничные отправки в местных представительствах крупных российских магазинов (оборот $219 млн). Маркетплейсы обеспечивают порядка 40% от всех заказов сделанных непосредственно у российских продавцов.

Больше всего из стран дальнего зарубежья российские товары востребованы в США.

Наиболее востребованным типом товаров является текстиль.