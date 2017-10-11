Бывший разработчик операционной системы на базе Android Cyanogen, сменивший название на Cyngn, намерен заняться разработкой решений для беспилотных автомобилей, пишет издание Axios.

Cyngn разместил несколько новых вакансий, связанных с раззработкой решений для беспилотных автомобилей, а также получил разрешение на испытания прототпов таких автомобилей от департамента транспорта штата Калифорния. Также по данным анкет на linkedIn, компания наняла несколько человек из Mercedes-Benz и компании China’s Future Mobility, занимающейся разработкой электромобилей.

В октябре 2016 года Cyanogen, разработчик Cyanogen OS и CyanogenMod, решил отказаться от дальнейшей работы над операционной системой. Тогда же один из основателей Cyanogen, Кирт МакМастер, покинул пост генерального директора и возглавил совет директоров, а его место занял бывший управляющий директор Лиор Тал. В августе 2016 года издание The Information поймало Cyanogen на лжи, обнаружив, что у ее ОС два раза меньше пользователей, чем они утверждают.