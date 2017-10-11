Разработчик «Android на стероидах» Cyanogen займётся беспилотными автомобилями


Бывший разработчик операционной системы на базе Android Cyanogen, сменивший название на Cyngn, намерен заняться разработкой решений для беспилотных автомобилей, пишет издание Axios.

Cyngn разместил несколько новых вакансий, связанных с раззработкой решений для беспилотных автомобилей, а также получил разрешение на испытания прототпов таких автомобилей от департамента транспорта штата Калифорния. Также по данным анкет на linkedIn, компания наняла несколько человек из Mercedes-Benz и компании China’s Future Mobility, занимающейся разработкой электромобилей.

В октябре 2016 года Cyanogen, разработчик Cyanogen OS и CyanogenMod, решил отказаться от дальнейшей работы над операционной системой. Тогда же один из основателей Cyanogen, Кирт МакМастер, покинул пост генерального директора и возглавил совет директоров, а его место занял бывший управляющий директор Лиор Тал. В августе 2016 года издание The Information поймало Cyanogen на лжи, обнаружив, что у ее ОС два раза меньше пользователей, чем они утверждают.

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