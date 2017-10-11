Чертановский районный суд на прошлой неделе рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для трех человек, чьи фамилия и инициалы совпадают с данными чиновников Роскомнадзора Бориса Едидина, Александра Весельчакова и Вадима Ампелонского, следует из картотеки уголовных дел Мосгорсуда. Известно, что перечисленные люди обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, либо в особо крупном размере».

Источник «Ведомостей» говорит, что уголовное дело сотрудников Роскомнадзора может быть связано с ФГУП «Главный радиочастотный центр», который занимался распределением частот для операторов связи и несколько раз оказывался в центре скандалов и гражданских исков.