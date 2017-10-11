Глава пресс-службы Роскомнадзора Ампелонский может быть замешан в деле о мошенничестве


Чертановский районный суд на прошлой неделе рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения для трех человек, чьи фамилия и инициалы совпадают с данными чиновников Роскомнадзора Бориса Едидина, Александра Весельчакова и Вадима Ампелонского, следует из картотеки уголовных дел Мосгорсуда. Известно, что перечисленные люди обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, либо в особо крупном размере».

Источник «Ведомостей» говорит, что уголовное дело сотрудников Роскомнадзора может быть связано с ФГУП «Главный радиочастотный центр», который занимался распределением частот для операторов связи и несколько раз оказывался в центре скандалов и гражданских исков.

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    Иван Ильин > Юрий Синодов контекст

    Пока сможете обедать и дальше:

    Чертановский суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по делу о мошенничестве. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда, сообщил ТАСС.

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    Иван Ильин
    • Фигуранты: Пресс-секретарь Вадим Ампелонский (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ),
      глава аппарата Александр Весельчаков,
      глава правового управления Борис Едидин
    • В чем обвиняются — неизвестно (неофициально говорится, что дело связано с выводом денег из подведомственного предприятия);
    • Все чиновники про это дело молчат: и в Роскомнадзоре, и в Минкомсвязи, и в СК;
    • Ампелонский и Едидин под подпиской о невыезде, Весельчаков под домашним арестом;
    • Ампелонский пропал неделю назад и не выходит на связь.

    Телеграм-канал «Опер слил» 10 октября сообщил об обысках в подведомственной Роскомнадзору организации ФГУП «Главный радиочастотный центр». По данным этого источника, Едидин должен был стать главой предприятия, но в последний момент этого не произошло.

    Дело Роскомнадзора: троих сотрудников ведомства (включая пресс-секретаря!) обвинили в мошенничестве. Никто не говорит за что — Meduza

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