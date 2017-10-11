Смольнинский районный суд Петербурга отправил совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина под домашний арест на два месяца. Защита Костыгина предлагала выпустить его под подписку о невыезде, но суд отказался это сделать, так как у обвиняемого помимо российского гражданства есть еще гражданство Сент-Китса.

СКР предъявил Костыгину обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на 1 млрд рублей. По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 года договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанкбыли представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта».