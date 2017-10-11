С конца сентября обитатели соцсетей попинывают справочник 2ГИС за удаление с карт штабов сторонников Алексея Навального. 11 октября через SMM-службу картографическая компания ответила — «2ГИС вне политики». «Чтобы сервис не использовали в политических целях, не участвуем в предвыборных кампаниях, не размещаем предвыборные штабы […] Отделения всех официально зарегистрированных партий показываем, все в равных условиях».
Штаб Навального выражает благодарность сервису 2ГИС, который стёр адрес штаба со своей карты.
И теперь нас никто не найдёт. pic.twitter.com/qYgWXiKenf
— Ефремов Алексей (@EfremovRF) September 25, 2017
2ГИС вне политики. Чтобы сервис не использовали в политических целях, не участвуем в предвыборных кампаниях, не размещаем предвыборные штабы
— 2ГИС (@2gis) October 11, 2017
Ау, @2gis, я конечно понимаю что #Жалкий вне политики, но так-то тролить его вам зачем? pic.twitter.com/0jDFYts34a
— Брехня Киселя (@Kisel_lies) October 11, 2017
В 2013 году кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный рассказал, что соцсеть «Одноклассники» сначала согласилась, а потом отказалась размещать его рекламу.
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Или как быть мелкой боязливой гнидой бесплатно и словить на этом люлей.
Бедные школьники, как же они теперь найдут место, где им выдадут по 10 тыс. долл.
> К слову, заключенных в 1939-ом было меньше, чем заключенных сейчас что в России, что в США, как в абсолютных цифрах, так и в расчете на душу населения.
> А зря, недочистили страну, и сейчас внуки тех профессиональных революционеров и генетического мусора плачутся, как им плохо живется в сраной рашке.
Свалите с сайта, пожалуйста, когда ж уже вас дочистят.
Ваша карта бита уже в 1999-ом году, так что платите и кайтесь)