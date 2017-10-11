С конца сентября обитатели соцсетей попинывают справочник 2ГИС за удаление с карт штабов сторонников Алексея Навального. 11 октября через SMM-службу картографическая компания ответила — «2ГИС вне политики». «Чтобы сервис не использовали в политических целях, не участвуем в предвыборных кампаниях, не размещаем предвыборные штабы […] Отделения всех официально зарегистрированных партий показываем, все в равных условиях».

Штаб Навального выражает благодарность сервису 2ГИС, который стёр адрес штаба со своей карты.

И теперь нас никто не найдёт. pic.twitter.com/qYgWXiKenf — Ефремов Алексей (@EfremovRF) September 25, 2017

2ГИС вне политики. Чтобы сервис не использовали в политических целях, не участвуем в предвыборных кампаниях, не размещаем предвыборные штабы — 2ГИС (@2gis) October 11, 2017

Ау, @2gis, я конечно понимаю что #Жалкий вне политики, но так-то тролить его вам зачем? pic.twitter.com/0jDFYts34a — Брехня Киселя (@Kisel_lies) October 11, 2017

В 2013 году кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный рассказал, что соцсеть «Одноклассники» сначала согласилась, а потом отказалась размещать его рекламу.