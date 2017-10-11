2ГИС вне политики: удалил с карт штабы Навального (ЕдРа пока оставил)


С конца сентября обитатели соцсетей попинывают справочник 2ГИС за удаление с карт штабов сторонников Алексея Навального. 11 октября через SMM-службу картографическая компания ответила — «2ГИС вне политики». «Чтобы сервис не использовали в политических целях, не участвуем в предвыборных кампаниях, не размещаем предвыборные штабы […] Отделения всех официально зарегистрированных партий показываем, все в равных условиях».

В 2013 году кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный рассказал, что соцсеть «Одноклассники» сначала согласилась, а потом отказалась размещать его рекламу.

Навальный требует от «Одноклассников» выполнения договора

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    ilyak организация, способная на многое

    Или как быть мелкой боязливой гнидой бесплатно и словить на этом люлей.

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    ilyak организация, способная на многое

    > К слову, заключенных в 1939-ом было меньше, чем заключенных сейчас что в России, что в США, как в абсолютных цифрах, так и в расчете на душу населения.

    > А зря, недочистили страну, и сейчас внуки тех профессиональных революционеров и генетического мусора плачутся, как им плохо живется в сраной рашке.

    Свалите с сайта, пожалуйста, когда ж уже вас дочистят.

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