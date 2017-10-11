«Яндекс» объявил:

В интерфейсе Аудиторий появился новый вариант настройки сегментов по геолокации — «Полигон». Он позволяет создать на карте любую фигуру из точек и прямых линий между ними. Задайте такой сегмент для вашей рекламы, и она будет показываться пользователям внутри получившегося многоугольника.

Исправление: в «Яндексе» уточнили, что для использования полигонов от рекламодателя не нужно ничего, кроме выбора самих границ полигона на карте.

Ранее, чтобы воспользоваться возможностями «Аудиторий» необходимо было предоставить «Яндексу» данные о своих клиентах. «Аудитории» принимают от рекламодателя список email адресов, телефонов или идентификаторов мобильных устройств. Минимальный список — от 1000 контактов. Альтернативный вариант создания своей «Аудитории» — данные со счётчиков на том или ином сайте.

Поисковик подчеркнул, что у него работают инструменты для таргетинга на людей, которые живут или работают на заданной территории. При этом можно отказаться от показа рекламы нерелевантной аудитории, например людей с проходящей рядом трассы. Или наоборот, привлекать только тех, кто не живёт и не работает в районе, но пересекает его. Есть и более сложные деления, по нужным условиям. Инструменты протестировал Дом.ru, по его оценкам, коэффициент конверсии растёт до двух раз, а цена за «лид» может становиться ниже.

Показ «Яндексом» медийной рекламы детского питания «Агуша» в радиусе одного километра от магазинов «Лента» и «Дикси» вызвал рост продаж «Агуши» на 10 и 8 процентных пунктов в «Ленте» и «Дикси» соответственно, по сравнению с магазинами контрольной группы, рассказали в сентябре владельцы бренда из PepsiCo и рекламная система.

«Яндекс» представил «Аудитории» в середине 2016. Сервис позволяет загружать, исследовать, разбивать аудиторию существующего офлайн бизнеса на целевые группы для показа им сфокусированной онлайн рекламы (или намеренного не показа рекламы «плохим клиентам»).

В декабре 2016 года у Яндекс.Аудиторий появился «зеркальный» ему сервис-новинка. Который умеет сегментировать клиентов внутри «Яндекса», но обзвон (рассылку и т. д. ) нужных клиентов заказчик проводит сам, не применяя инструменты под контролем «Яндекса».

В августе 2017 года «Яндекс» открыл бету инструмента «Медиана» и начал таргетировать рекламу через нее. Сервис позволяет отслеживать, где и что в сети пишут о продукте или компании. Совмещение тональности реплик с инструментом Яндекс.Аудитории позволяет запустить адресную рекламную компанию. Информацию из отчёта Медианы можно выгрузить в Яндекс.Аудитории и сформировать на её основе сегмент для показа рекламы в «Директе» и «Дисплее».

В декабре 2015 года таргетирование рекламы в зависимости от местоположения с точностью до десятков метров появилось у ВКонтакте, «Одноклассников», «Моего Мира» и других проектов Mail.ru Group.