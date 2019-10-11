Не очень интересный по объёму украинский рынок помог гражданам Украины сосредоточиться на внешних рынках, что иногда приводит к значимым достижениям на мировой арене: стартап Grammarly получил оценку больше ярда в ходе раунда с участием General Catalyst

Grammarly это лингвистический SaaS-сервис с абонентской платой, позволяющий людям не владеющим в совершенстве английским языком улучшить правильность своего письма в общении с иностранными корреспондентами.

Проект был задуман ещё в 2009-м году